Foligno, 28 marzo 2022 – “Con la speranza di lasciarci quanto prima alle spalle la fase pandemica, stiamo riprendendo i contatti anche con la nostra città gemellata di Shibukawa in Giappone. Proprio in questi giorni ho partecipato ad un incontro telematico, organizzato dall’ambasciata del Giappone in Italia: una riunione di interscambio, tra amministrazioni locali gemellate con omologhe giapponesi, ed il coinvolgimento del Clair – organismo deputato proprio ad agevolare le relazioni di gemellaggio con enti locali giapponesi”. Lo rende noto il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini.

“La nostra città gemellata è conosciuta come “Verde Shibukawa – Ombelico del Giappone” ed è per l’appunto legata a Foligno considerata “Centro del Mondo”: un rapporto di fratellanza iniziato nel 1997 e concretizzatosi nel 2000. Tra l’altro, la prima delegazione giapponese che giunse in Europa ed in Italia, passò proprio per Foligno dall’8 al 10 giugno del 1585 dove venne accolta con tutti gli onori dai magistrati della città. L’incontro, alla presenza di amministratori di altre importanti città gemellate con città giapponesi, come Roma, Napoli, Firenze, Pesaro, Grosseto, Lucca e Perugia è servito per fare il punto della situazione, rilanciare in maniera fattiva i rapporti con il Giappone e puntare anche sulla promozione delle tipicità enogastronomiche ed agroalimentari dei rispettivi territori”, ha proseguito il sindaco.

“Come Comune di Foligno, ci stiamo attivati per organizzare una mostra di disegni dei bambini di Shibukawa a Palazzo Comunale, inviando a Shibukawa altrettanti elaborati delle nostre scuole elementari. Ho inoltre invitato il sindaco Takaghi Tsutomu ad assistere alla Giostra della Quintana per rinsaldare e rilanciare al meglio i rapporti di gemellaggio, così come abbiamo già fatto incontrando i primi cittadini di La Louvière in Belgio e di Gemona del Friuli. Lavoriamo per Foligno, una città sempre più aperta al resto del mondo, cercando di promuoverla al meglio sotto tutti i punti di vista”.

