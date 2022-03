Sabato 2 aprile, alle ore 9:00 presso la Sala Rossa di Palazzo Trinci, la presentazione del libro che racconta l’amore, l’amicizia, la scuola e la famiglia visti dagli adolescenti durante la pandemia

Foligno, 30 marzo 2022 – Vi siete mai chiesti come hanno vissuto gli adolescenti la pandemia? Quali sono stati i loro pensieri più segreti, le sofferenze, la solitudine, le preoccupazioni per la scuola e per la vita futura; ma anche la loro forza, le loro speranze, la loro resilienza sorprendente, la consapevolezza di essere cresciuti proprio grazie al Covid, grazie alla sofferenza? Come hanno vissuto i loro rapporti con gli amici, la famiglia, gli insegnanti?

Si parlerà di tutto questo sabato 2 aprile, alle ore 9:00 presso la Sala Rossa di Palazzo Trinci, dove verrà presentato il libro, curato dall’associazione FulgineaMente “Sotto il segno del Covid, l’amore, l’amicizia, la scuola, la famiglia durante la pandemia”, ed. Bertoni.

Alla presentazione parteciperanno la giornalista Ritanna Armeni, autrice della prefazione del libro, che ci farà riflettere sul ruolo della stampa e della televisione nella comunicazione con gli adolescenti durante il lockdown; la sociologa Cecilia Cristofori che affronterà i risvolti collettivi e sociali per gli adolescenti. Daranno il loro contributo gli insegnanti e i dirigenti delle scuole Superiori di Foligno, che hanno risposto al Bando del concorso nazionale “Sotto il segno del Covid” pubblicato dall’associazione nel 2021, illustrando la loro attività scolastica e didattica nel difficile periodo della pandemia.

I protagonisti della mattinata saranno però gli studenti che hanno partecipato al concorso e che, presenti in sala o collegati via skype, risponderanno alle domande dal giornalista Marco Pareti e leggeranno parte dei loro racconti. Numerose classi seguiranno in diretta l’evento, dalle varie regioni d’Italia, sulla pagina facebook di FulgineaMente. Trarrà le conclusioni la psicoterapeuta Rosella De Leonibus.

L’evento è inserito nel ricco programma del Progetto annuale “Il piacere di Leggere” che ha il contributo e d il patrocino del Comune di Foligno e della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno.

