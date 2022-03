È attiva la HUB di FAWLTS del Liceo Scientifico Galeazzi Alessi. Una community di Alunni, formata da ex studenti del Liceo provenienti da diversi ambiti professionali, ha presentato il progetto e le iniziative in programma volte a ridurre la distanza tra la scuola e il mondo del lavoro

Perugia, 31 marzo 2022 – Un collegamento tra gli studenti più prossimi al diploma con gli Alumni del Liceo Scientifico Galeazzo Alessi – ex studenti, oggi professionisti in diversi settori – nell’ottica di orientarli nelle scelte future in ambito lavorativo ed ampliare lo spettro di possibilità professionali. Questa è FAWLTS, un progetto ambizioso presentato oggi da alcuni ex alunni del Liceo Scientifico Galeazzo Alessi durante un’assemblea di istituto rivolta agli studenti di quarta e di quinta superiore. A presentare il programma e le iniziative un core team, guidato da Alessio Siena, ex studente della scuola, e Head of Hub del Liceo Alessi.

FAWLTS è un’associazione no profit il cui nome è il risultato dell’acronimo inglese “From Alumni With Love To Students”, partita da Arese, ed oggi rappresentata da una rete di 35 succursali, chiamate HUB, su tutto il territorio nazionale. Arriva a Perugia e in particolare presso il Liceo Scientifico Galeazzo Alessi grazie al lavoro di Alessio Siena, classe 1985, ex alunno della scuola, che ha da subito sposato il progetto, guidando l’on boarding della HUB di cui oggi è coordinatore, rappresentata da una community di circa 70 Alumni.

La mission di FAWLTS è quella di creare un ponte diretto tra studenti e professionisti, al fine di ridurre la distanza tra scuola e lavoro, concausa dell’altissima incidenza dei NEET (not in education, employment or training) presenti in Italia nella fascia giovani. Tra i fattori determinanti a rendere i NEET italiani tra i più numerosi d’Europa c’è l’incapacità di trovare un corso o un lavoro adatto e l’indecisione sulla scelta per una conoscenza marginale delle professioni e delle competenze richieste.

FALTWS, in questo contesto di urgenza, si pone quale strumento umano e dinamico per affrontare e ridurre le problematiche che rendono il mondo del lavoro così distante da quello educativo. Tra gli argomenti esposti oggi, la presentazione dei programmi che la HUB di FAWTLS del Liceo Alessi ha intenzione di realizzare già nell’anno accademico in corso. In particolare, previsti entro la fine dell’anno scolastico, i primi Job Days, durante i quali i liceali avranno la possibilità di incontrare gli Alumni della community, conoscere il loro percorso formativo e professionale, fare domande e chiarire eventuali dubbi. Sono previste delle sessioni tematiche di conoscenza e approfondimento di tali professioni, delle competenze richieste e delle soft skill più adatte ai diversi contesti.

“Siamo in un contesto in continua evoluzione, nascono nuove professioni, e così nuove competenze ricercate nel mondo del lavoro. Quello di FAWLTS è un progetto ambizioso, sul quale vale la pena scommettere e credere. Anche molti altri ex studenti ritengono il programma interessante per il percorso scolastico italiano.” afferma Alessio Siena – Head of Hub di FAWLTS del Liceo Scientifico Galeazzi Alessi – sottolineando la volontà di molti altri giovani, come lui, di rivivere il proprio liceo al fine di supportare gli studenti in un processo di scelta futura più consapevole.

A presentare il programma e le iniziative in corso, insieme ad Alessio, altri cinque Alumni del Liceo, Ilario Taddei, Giulia Quaglia, Francesco Zuccaccia, Andrea Capoccia e Camilla Moscariello, tutti appartenenti a diversi ambiti professionali, a rappresentanza dell’eterogeneità della community di FAWLTS.

Sito Web: www.fawlts.com

Profilo Instagram: @fawlts_perugia

