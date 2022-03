Il giornalista Gilberto Scalabrini racconta, con uno stile brillante, i Pompieri di ieri e le vicende dei Vigili del Fuoco di oggi. Documenti e foto si snodano in 23 accattivanti capitoli



Perugia, 31 marzo 2022 – Da secoli arrivano tra la paura della gente che fugge e se ne vanno tra gli applausi e le lacrime di coloro cui hanno salvato la vita. Da secoli, il loro è un lavoro estremo, un mestiere rischioso e imprevedibile, perché fra i molti nemici che il destino gli frappone quotidianamente non c’è solo il fuoco, ma anche le alluvioni, i terremoti, gli incidenti e pure la colpevole approssimazione dell’uomo che non rispetta le regole del vivere civile.

In questo libro, distribuito in tutta Italia, c’è l’appassionante storia del Comando Provinciale di Perugia. Oltre 200 pagine ricche di fotografie, documenti e illustrazioni che sono il diario dei Pompieri di ieri e le vicende dei Vigili del Fuoco di oggi. Il titolo “Una passione che non si spegne”, racchiude la sintesi del loro attaccamento a questo lavoro che svolgono, sin dalla notte dei tempi, con grande passione. E’ una passione che brucia dentro e forse è l’unico incendio che i Vigili del Fuoco non sono mai riusciti a domare nei secoli. Un volume da collezione che non può mancare nella biblioteca dei Vigili del Fuoco.

E’ stampato su carta patinata, cucito a filo di refe, copertina cartonata e i capolettera su sei righe. L’attività del Comando di Perugia è scandita attraverso 23 capitoli che percorrono le vicende che vanno dai carri col motore a zoccoli (ippotrainati) fino a quelle dei nostri giorni. Storie di eroi che si snodano fin dal 1871, quando nasce il Corpo dei Civici Pompieri.

Fra i documenti pubblicati, la delibera del comune di Perugia che istituisce il Corpo (conservata presso l’Archivio di Stato), una rara foto del 1872 della prima esercitazione dei Pompieri comunali, la caserma di via Del Melo e tante altre immagini dalle quali riemergono i giorni di fuoco e le emergenze dal dopoguerra ad oggi. Il libro narra anche le tre generazioni di pompieri acrobati (i Diarena), le donne con l’elmetto e il soccorso nelle grandi emergenze dell’Umbria.

Non mancano degli approfondimenti sulla minaccia del Covid-19, sui nuclei SAF, del NIAT) e sui cinofili. L’autore è il giornalista Gilberto Scalabrini e questo libro (è il suo terzo lavoro letterario sui Vigili del Fuoco) completa la collana dell’antologia dedicata all’Umbria. Ha scritto “Angeli con l’elmetto” (racconta il distaccamento di Foligno) e “Gli alfieri del coraggio” (storia del comando di Terni).

« Scrivere questo libro – commenta Scalabrini – per me è stato come salire su un treno e fer­marsi in tante stazioni, dove c’era sempre tanta gente ad aspettarmi, pronta a raccontare la sua esperienza e che non mi lasciava andar via nemmeno quando il treno ripartiva. Sono stato un passeggero senza valigia, armato solo di penna e blocco notes. In ogni stazione ho incontrato persone fantastiche, Vigili del Fuoco, in servizio e in pensione, che nelle interviste hanno riavvolto il na­stro delle loro esperienze, del loro lavoro, lasciando nelle parole brandelli d’anima».

Storie di generazioni che ha narrato con il cuore.

Il libro si può ancora prenotare presso Ass.ne Naz.le Vigili del Fuoco – Sez. di Perugia -ONLUS tel. 328 618 1693 – 331 579 3817 o alla Associazione Gianluca Pennetti Pennella tel. 338 788 6809

(5)