Missa Sancti Nicolai Tolentini (MH109) di Johann Michael Haydn (1737 –1806)

Perugia, 7 aprile 2022 -Domenica 10 Aprile, alle ore 11:30, il sesto appuntamento VIVOSÒNO nell’affascinante Auditorium Santa Cecilia ospita la prima opera corale della stagione: la Missa Sancti Nicolai Tolentini fu composta da Johann Michael Haydn, fratello minore del più noto compositore Franz Joseph. Celebre e stimato per la sua ampia produzione sacra, molto apprezzata anche dal “collega salisburghese” Mozart, Michael Haydn compose la messa dedicata al santo italiano nel 1768 come primo lavoro personale di grande scala.

Dal carattere melodico e disinvolto, eppure solida nella strutturazione, l’opera valorizza le caratteristiche brillanti e vivaci delle voci femminili attraverso una scrittura agile, luminosa e accattivante attraverso tutte le parti di una Missa Solemnis della tradizione classica. Coro e solisti si alternano e si intrecciano per creare un’atmosfera suggestiva e solare, ispirata e coinvolgente.

L’organico inconsueto – coro acuto unisono, due voci di soprano soliste con l’accompagnamento di due clarini, due violini e basso continuo – viene leggermente modificato nella parte strumentale, che comprendere solo archi e basso continuo.

Interpreti

Alessia Cingolani – Soprano I

Maria Carmen Ciuffreda – Soprano II

Ensemble Femminile dei Coristi a Priori

Elena Casagrande – Violino I

Giulia Capacci – Violino II

Andrea Rellini – Violoncello

Maurizio Maffezzoli – Organo

Carmen Cicconofri – Direzione

Alessia Cingolani ha intrapreso gli studi musicali presso il Conservatorio Statale di musica “G. Rossini” di Pesaro, per poi proseguirli presso il Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara, dove si è brillantemente diplomata nel 2007. Ha seguito varie masterclass con S. Rigacci, L. Serra, L. Regazzo, E. Lombardi. Ha svolto varia attività artistica in veste di solista, partecipando a vari concerti nella regione Marche e in Italia ed ha preso parte ad allestimenti di teatro musicale tra le quali “Orfeo ed Euridice” di C.W. Gluck e “Le nozze di Figaro” di W. A. Mozart. Ha interpretato in veste di solista con orchestra la Messa K140 di Mozart; la Messa di Schubert D167; lo “Stabat Mater” di G.B. Pergolesi; la “Missa Sancti Nicolai Tolentini” di J.M. Haydn.

Maria Carmen Ciuffreda inizia i suoi studi musicali presso a Foggia per diplomarsi nel 2017 in canto lirico con il massimo dei voti presso il Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia. Dal 2016 fa parte del coro dell’Accademia Chigiana “Guido Chigi Saracini” di Siena sotto la direzione del M° Lorenzo Donati. Ha cantato in qualità di solista presso i Musei Vaticani e nel 2018 all’inaugurazione del “Festival dei Due Mondi” di Spoleto diretta dal M° Carlo Palleschi. Più recentemente ha cantato il “Membra Jesu Nostri” di Buxtehude, lo “Stabat Mater” di Pergolesi e al Gloria di Vivaldi diretta dal M° Piero Caraba. Nel biennio 2018-19 si trasferisce a Madrid per approfondire lo studio di canto nella “Escuela Superior de Canto de Madrid” con il M° Miguel Bernal.

L’ensemble dei Coristi a Priori è stato fondato dalla direttrice Carmen Cicconofri nel 2015 e da allora ha affrontato repertori di stile diverso tra musica rinascimentale, barocca, moderna e contemporanea, cui ha dedicato una particolare attenzione. Il gruppo, attualmente composto da circa 40 giovani è fortemente legato alla storica Via dei Priori di Perugia, dove è nato, e nel corso degli anni ha preso parte a numerose rassegne e festival.

Dopo aver ottenuto il Diploma in Direzione di Coro presso il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro, Carmen Cicconofri ha completato la sua formazione in direzione d’orchestra presso l’Italian Conducting Academy di Milano e si è specializzata come Direttore di coro attraverso masterclass e workshop per Direttori di Cori Giovanili e di Voci Bianche. Ha curato la direzione di diverse formazioni corali ed è stata docente di coro presso numerose scuole primarie; attualmente è docente presso l’Accademia corale “O. Petrucci” di Urbino. Nel 2020 ha diretto il Sacred Concert di Duke Ellington e nel 2019 ha diretto l’esecuzione della Sancti Nicolai Tolentini di J. M. Haydn all’interno della dell’omonima Basilica of in Tolentino. Nel 2015 ha fondato l’ensemble dei “Coristi a Priori” e dal 2017 è vicepresidente e direttrice artistica dell’Associazione Culturale Musicittà, associazione che si occupa della creazione e promozione di eventi, corsi e campus musicali a Perugia e in Umbria con particolare riferimento all’ambito vocale.

