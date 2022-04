Foligno, 10 aprile 2022 – Dal 21 al 24 aprile prossimi torna “Festa di Scienza e Filosofia – Virtute e Conoscenza” di Foligno. Dopo lo stop nel 2020 imposto dalla pandemia e un’edizione online nel 2021, quest’anno finalmente si torna in presenza.

Dal titolo “Riprendiamo il cammino. La scienza, il nuovo sviluppo, il pensiero libero”, la Festa si comporrà di 162 conferenze distribuite nei quattro giorni per un totale di 151 relatori pronti ad arrivare a Foligno.

Tra i temi toccati ci saranno: il ruolo della scienza e il nuovo sviluppo; la libertà del pensiero razionale; i cambiamenti climatici; l’intelligenza artificiale e il mondo del Metaverso; il futuro della nostra salute; e il superamento della disparità di genere.

Come detto, saranno ben 151 gli ospiti di questa edizione 2022, che si susseguiranno in una quattro giorni densissima di incontri e dibattiti, a cominciare dall’attesissimo appuntamento con il premio Nobel, Giorgio Parisi (in video collegamento il 24 aprile).

Tra i grandi nomi anche quelli del geologo Mario Tozzi, del direttore di ricerca dell’Irccs Ospedale San Raffaele, Anna Flavia D’Amelio Einaudi, del direttore scientifico dell’ospedale San Raffaelo, Gianvito Martino, dell’analista geopolitico Dario Fabbri, dell’oceanografa Katrin Schroeder, del direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, Giuseppe Remuzzi, dell’ex direttore della Clinica di malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, della presidente di Emergency, Rossella Miccio, dell’astrofisica ucraina, Elena Bannikova, del presidente nazionale della Fondazione Associazione Medici Diabetologi, Paolo Di Bartolo, dello psichiatra e sociologo, Paolo Crepet, del matematico Piergiorgio Odifreddi, dell’amministratore delegato di Avio Spa, Giulio Ranzo, del capo redattore di “Leonardo, il tg della Scienza e dell’Ambiente” di Rai3, Silvia Rosa Brusin, della giornalista scientifica, Enrica Battifoglia, del presidente dell’Infn, Antonio Zoccoli, del filosofo Umberto Galimberti, del filosofo Massimo Cacciari, della senatrice a vita, Elena Cattaneo, della dirigente di ricerca emerita dell’Infn, Lucia Votano, del presidente e fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, Silvio Garattini, e del sociologo Domenico De Masi. Non mancheranno, poi, i quattro referenti scientifici della Festa: il fisico e genetista, Edoardo Boncinelli, il filosofo Silvano Tagliagambe, il fisico sperimentale Roberto Battiston ed il linguista Massimo Arcangeli.

Grande ritorno anche per “Experimenta”, che prevede esperimenti scientifici ed exhibit tecnologici pensati per tutti, bambini e adulti. Tra le novità dell’edizione 2022 l’innovativo progetto “Entriamo nella nostra cellula”, ospitato nella corte esterna di Palazzo Trinci, a Foligno.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. Già attive le PRENOTAZIONI che potranno essere effettuate tramite il sito www.festascienzafilosofia.it, all’interno del quale sarà possibile consultare anche l’intero programma dell’XI edizione di “Festa di Scienza e Filosofia – Virtute e Conoscenza” www.festascienzafilosofia.it.

