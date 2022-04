Elite è un network che aiuta le Pmi a crescere e accedere a mercati di capitali privati e pubblici. Si è svolto a Perugia l’evento di networking con le principali aziende umbre

Perugia, 13 aprILE 2022 – Elite, il private market del gruppo Borsa Italiana, parte di Euronext, è un network che aiuta le Pmi a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici. Oggi Elite torna in Umbra grazie a due aziende partner del territorio, Connesi e Santucci & Partners, che avendo già avviato con Elite un percorso per accelerare la propria crescita, si sono rese disponibili per condividere questa grande opportunità con le migliori realtà imprenditoriali della regione, inclini a trasformare la loro visione in piani strategici e risultati concreti.

Connesi, operatore di telecomunicazioni in forte espansione e fautore della digital transformation delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, è società Elite dal 2021. Santucci & Partners, società di servizi consulenziali nell’area della pianificazione aziendale, del controllo di gestione e del reperimento di risorse e capitali per piani di sviluppo aziendali e territoriali, è advisor di Borsa Italiana e Partner di Elite dal 2012. L’evento di networking si è svolto martedì 12 aprile a Perugia nella splendida cornice de La Posta dei Donini, e ha visto la partecipazione dei vertici di alcune tra le principali aziende e multinazionali umbre attente alle opportunità che Elite può riservare loro mettendo a disposizione nuovi strumenti finanziari, capitali e servizi orientati alla crescita.

Tra i temi affrontati, la possibilità di ampliare e consolidare le competenze del proprio top management, ottenere visibilità̀, accedere a maggiori opportunità̀ di business, supportare i processi di internazionalizzazione in nuovi mercati, gestire il passaggio generazionale, accedere a nuova liquidità con strumenti di finanza alternativa come Elite Basket Bond® e la quotazione in Borsa. Elite ha dichiarato: “Siamo felici di tornare in Umbria al fianco di Connesi e Santucci & Partners. Una regione centro di eccellenza di molte realtà imprenditoriali, a oggi rappresentata con 24 aziende del territorio già parte del nostro network, con un fatturato aggregato di 950 milioni di euro e 5 mila dipendenti totali. Il nostro modello è vincente perché segue il dinamismo delle aziende e risponde alle sfide dell’ambiente esterno. In particolare, Elite rappresenta per tutte le imprese virtuose la soluzione ideale per strutturare e accelerare il proprio percorso di crescita accedendo a un network di imprese ambiziose, competenze ma soprattutto a opportunità di finanziamento in iniziative sistemiche e in collaborazione con controparti istituzionali. Eccellenza, innovazione e capitali al servizio di chi fa impresa”.

Massimo Bartolini, fondatore e amministratore delegato di Connesi, ha commentato positivamente la partecipazione al percorso Elite: “È una grande opportunità che siamo fieri di cavalcare come azienda in forte crescita che sta gestendo il passaggio generazionale e che è sempre più orientata a consolidarsi nel mercato, rafforzando anche le competenze dei propri manager. Si tratta di un’esperienza estremamente costruttiva che desideriamo condividere con le migliori realtà imprenditoriali umbre, affinché possano valutare il percorso Elite come strumento strategico per il loro sviluppo”. Filippo Riccardi, presidente di Santucci & Partners, ha sottolineato l’importanza di iniziative come quelle organizzata insieme a Elite e Connesi: “La crescita aziendale in Umbria, come nel resto del Paese, passa per lo sviluppo di competenze capaci di coniugare percorsi di pianificazione strategica e controllo di gestione con il perseguimento di una coerente struttura finanziaria, in un contesto di trasparenza e serietà a favore di tutti gli stakeholder. È un impegno che un numero sempre più ampio di imprenditori umbri ha deciso di assumere”.

