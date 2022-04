Terni, 15 aorile 2022 – La Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni ha pubblicato un nuovo bando riservato all’organizzazione di eventi musicali e teatrali, in vista della stagione estiva 2022.

Si tratta del bando numero 3/2022, nel settore “Arte, attività e beni culturali”, che prevede una cifra di 400.000 euro a disposizione di enti e associazioni del territorio. La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 13 maggio 2022, con i progetti che dovranno realizzarsi tra i mesi di maggio e settembre 2022.

Potranno presentare domanda gli Istituti Superiori di studi musicali, gli enti del Terzo Settore e gli enti privati senza fine di lucro, operanti nel settore culturale, con prevalenza nel campo musicale e teatrale, costituiti da almeno tre anni dalla data di pubblicazione del bando.

“Un nuovo impegno – spiega il presidente della Fondazione Carit, il professor Luigi Carlini – per far sì che la fase di ripartenza del territorio sia più efficace possibile, sotto tutti i punti di vista. Le attività che il bando vuole supportare, in particolare musicali e teatrali, in questo momento storico rappresentano non solo un elemento culturale, ma anche un momento di aggregazione sociale di fondamentale importanza nella prospettiva di un ritorno a pieno regime delle attività che coinvolgono i cittadini”.

Il bando completo è consultabile sul sito ufficiale della Fondazione Carit, al link fondazionecarit.it/bandi-in-corso.

