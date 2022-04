Numerosi controlli e molte sanzioni per il mancato rispetto della normativa

Terni, 15 aprile 2022 – Prosegue incessante l’attività della Polizia di Stato sulle strade della provincia di Terni, soprattutto nei giorni che precedono le festività pasquali, periodo in cui la circolazione di autoarticolati che trasportano animali vivi è particolarmente intensa.

L’interesse nutrito verso questa tipologia di trasporto da parte della Polizia Stradale di Terni è molto alto e la professionalità di poliziotti dimostrata costantemente si evince dalle numerose attività di contrasto nei confronti di coloro i quali cercano di eludere le norme che tutelano gli animali vivi trasportati per lo più verso i macelli.

Anche nella giornata odierna sono stati numerosi i controlli e ingenti sono state le sanzioni elevate nei confronti di coloro che non hanno rispettato la normativa su questo tipo di trasporto.

Sulla SS675 è stato fermato un trasportatore di bovini che non aveva separato in appositi stalli le specie munite da corna da quelle sprovviste, al fine di evitare che gli animali durante il trasporto possano ferirsi o arrecarsi la morte.

Un trasportatore fermato ad Orte con 12 bovini era sprovvisto della scala che consente l’accesso ai piani superiori del carico, per le necessarie ispezioni al carico durante il viaggio e quindi poter intervenire se necessario.

Cosi come è stato contestato ad un autotrasportatore che trasportava 120 suini il mancato funzionamento delle ventole di areazione all interno del vano di carico.

Le normative in materia di trasporto animali vivi hanno come ratio quella di non far patire agli animali inutili sofferenze durante il viaggio, nel corso del quale devono essere garantite loro condizioni di benessere. Un attività laboriosa e costante quella posta in essere dalla Sezione Polizia Stradale di Terni che ha come obiettivo la salute pubblica congiuntamente al benessere degli animali.

