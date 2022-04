Terni, 24 aprile 2022 – – Ci sarà anche un’atleta umbra ai Campionati del Mediterraneo Cadetti e Giovani 2022 che si svolgerà a Al Salt in Giordania. L’evento promosso dalla Confederazione del Mediterraneo di Scherma, dopo il rinvio dello scorso inverno, si prepara dunque a vivere la sua 18esima edizione dando spazio ai promettenti schermidori dei Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum e la delegazione azzurra, come da tradizione, è decisa a recitare un ruolo da protagonista.

Il 13 maggio ci sarà la giornata dedicata alle prove individuali Under 17. Una giornata che vedrà in pedana Eleonora Sbarzella nella prova di Spada Femminile. Un’ottima opportunità internazionale per l’atleta del Club Scherma Terni che in stagione ha vinto la prova cadetti e la prova giovani della zona sud qualificandosi ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2022 che si svolgeranno a Catania nell’ultima settimana di maggio.

