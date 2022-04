I cavalieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria sono scesi in pista oggi pomeriggio per saggiare il campo, dimostrando grande abilità

NARNI, 25 aprile 2022 – Oggi pomeriggio (25 aprile) a partire dalle 15 al Campo de li Giochi si sono svolte le prove ufficiali della Corsa all’Anello che si terrà l’8 maggio. A scendere in campo per provare fondo, tempi e assetti di gara sono stati i cavalieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria che hanno dimostrato abilità e destrezza. (Nella foto Cristiano Liti di Mezule)

I terzieri hanno avuto a disposizione sei prove da tre minuti per ciascun binomio. Al termine sono stati effettuati anche degli scontri tra i cavalieri. I fantini hanno saggiato il campo, verificato ferrature e reazioni di ogni singolo binomio (cavallo-cavaliere) ed approntato strategie idonee per vincere la gara.

Per Mezule sono scesi in campo Cristiano Liti su Scoiattolina, Luca Chitarrini su Caccia alla Volpe, Ernesto Wilmi Santirosi su Deserto Proibito e Tommaso Finestra su Air County. Per Fraporta hanno solcato la pista Luca Paterni su Oro Y Plata e Sou Encantada, Leonardo Piciucchi su Don Medellin e Receptivo e Jacopo Rossi su Swiftest.

Santa Maria ha schierato Alessandro Scoccione su Pattolina, Diego Cipiccia su Lord Nichel, Marco Bisonni su Piccola Ela e Tommaso Suadoni su Lamil.

Al terMine delle prove singole, sono statai effettuati degli scontri. Leonardo Piciucchi e Jacopo Rossi, entrambi di Fraporta e rispettivamente su Receptivo e Swiftest hanno effettuato il primo scontro, seguiti da Diego Cipiccia di Santa Maria su Lord Nichel contro Cristiano Liti di Mezule su Scoiattolina e da Luca Chitarrini e Tommaso Finestra, entrambi di Mezule che si sono scontrati in sella rispettivamente a Caccia alla Volpe e The Judge.

Per quanto riguarda i binomi che scenderanno in campo bisognerà attendere ancora qualche giorno, invece sui nomi dei cavalieri non dovrebberoe esserci dubbi, salvo ripensamenti dell’ultima ora. Per Mezule i responsabili della scuderia Simone Galletti e Federico Minestrini schiereranno Ernesto Wilmi Santirosi, Cristiano Liti e Tommaso Finestra. I responsabili di Fraporta Edoardo Secondi e Luca Saltimbanco faranno scendere in campo Luca Paterni, Leonardo Piciucchi e Jacopo Rossi. Per Santa Maria scenderanno in pista il responsabile Diego Cipiccia, Tommaso Suadoni e Marco Bisonni.

I responsabili della segreteria tecnica dell’Associazione Corsa all’Anello Filippo Miliacca e Leonardo Basilotta sono rimasti molto soddisfatti dall’andamento delle prove. I cavalieri, come sempre, hanno dimostrato grande sportività e spirito agonistico.

