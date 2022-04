Dieci giorni durante i quali i giovani avranno l’opportunità di conoscere e di vedere da vicino le infrastrutture e gli impianti

Perugia, 25 aprile 2022 – Un benvenuto a David, Iacopo, Lorenzo e Niccolò: sono loro i primi studenti dell’Istituto di istruzione superiore “Cavour-Marconi-Pascal” di Piscille che hanno iniziato lo stage a Umbra Acque che proseguirà fino al 3 maggio e che rientra nel progetto “L’acqua entra in classe”.

Gli alunni del corso “Gestione delle acque e Risanamento ambientale” sono stati accolti nella sede della società del servizio idrico per un breve saluto dal presidente Filippo Calabrese e dai dirigenti e tecnici che li seguiranno nello stage. Dieci giorni durante i quali i giovani avranno l’opportunità di conoscere e di vedere da vicino le infrastrutture e gli impianti di cui si è parlato nel corso degli incontri che si sono svolti a scuola nelle settimane scorse. “Umbra Acque crede molto nei giovani e nei progetti di alternanza scuola-lavoro – ha detto il presidente Calabrese nell’accogliere gli studenti –.

Credo infatti siano iniziative che possano arricchire entrambi: la scuola e l’azienda. Non fatevi problemi dunque a chiedere, a fare domande, siate curiosi – ha aggiunto rivolto ai ragazzi – perché questo per noi rappresenta uno stimolo e per voi un’esperienza che ci auguriamo possa esservi utile per l’ingresso nel mondo del lavoro”. “Voglio ringraziare, anche a nome della dirigente scolastica Maria Rita Marconi, dei ragazzi e dello loro famiglie, l’intero staff dirigenziale di Umbra Acque – ha affermato Stefano Pannacci, docente referente del corso Gestione delle acque e Risanamento ambientale -.

Il corso di cui sono referente è molto giovane, è nato infatti soltanto quattro anni fa, ma desta notevole interesse tanto nel settore delle “public utilities”, verso il quale è particolarmente orientato che presso le agenzie di settore (Auri ed Arpa ad esempio). E in questo momento stiamo sollecitando infatti maggiore attenzione dalle amministrazioni locali, ove esistono rilevanti spazi di lavoro per i nostri diplomati, per operare congiuntamente nella promozione della sensibilità ambientale”. All’incontro erano presenti per Umbra Acque anche Andrea Vitali, responsabile della Gestione Operativa e Marino Burini responsabile della Qualità del servizio.

