Terni, 25 aprile 2022 – La spadista del Circolo Scherma Terni Elena Ferracuti conquista il 10° posto al Circuito Europeo Under 23 che si è svolto a Budapest.

Supera il tabellone delle 64 per 15 – 6 contro Kuna Jana. Perde alla priorità 10 – 9 per entrare nel tabellone delle 8. Rimane comunque un grande risultato, tenuto conto dell’ importanza della gara. Ricordiamo che la spadista ad ogni tappa del circuito Europeo conquista sempre dei buoni piazzamenti, come il settimo posto di Losanna il 27 Marzo.

Elena Ferracuti commenta cosi la giornata : ” Sono molto contenta di come ho tirato, le sensazioni sono state ottime anche meglio di come immaginavo. Non mi rimprovero nulla, ce l’ ho messa tutta per arrivare in ottime condizioni sia fisiche che mentali e ce l’ ho fatta. E’ un peccato perché potevo arrivare al podio , ma dicono che la scherma è bella perché è brutale, è stato il tempo di una mancata stoccata che ha pregiudicato la gara. Non importa, ora mi concentro sul futuro.”

Il suo maestro Alessandro Bartoli si dice molto soddisfatto “Elena oggi ha saputo esprimere nuovi elementi tecnici, ha condotto degli assalti molto difficili nel migliore dei modi, sopratutto in un contesto ungherese dove la scherma ha un livello medio-alto rispetto alle altre nazioni. Nonostante ciò, ha vinto tutti gli assalti al girone. L’ ultimo è stato sempre in parità fino alla fine del tempo regolamentare. Poi si è imposta a 18 secondi dalla fine l’ ungherese, ma nella scherma accade anche questo. Poteva finire sicuramente meglio, ma riconosco la crescita tecnica di Elena e di questo sono molto soddisfatto.”

