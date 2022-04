Dirigerà domani, 29 aprile, l’Ensemble Symphony Orchestra in The Legend. Tribute to Morricone

Assisi, 28 aprile 2022 – Ultimo appuntamento del mese con la stagione Tourné, promossa da Aucma e Mea Concerti, che domani, 29 aprile, alle ore 21, al Teatro Lyrick di Assisi propone The Legend. Tribute to Morricone dell’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno.

Un tributo unico alle musiche del grande compositore italiano Ennio Morricone. Il viaggio incredibile tra le melodie che sono rimaste nella memoria collettiva di generazioni: la potenza evocativa di “Mission”, “La leggenda del pianista sull’oceano”, “C’era una volta il West”, “Nuovo cinema paradiso”, “The hateful eight”, “C’era una volta in America”, “Per qualche dollaro in più”, “Malena”.

In questo omaggio sul palco si alterneranno solisti, prime parti di importanti teatri e istituzioni sinfoniche italiane, come il violoncello del maestro Ferdinando Vietti e la tromba del maestro Stefano Benedetti. Ospiti speciali il soprano Anna Delfino, beniamina del pubblico europeo dell’opera, che farà rivivere l’emozione del Deborah’s Theme da “C’era una volta in America” e il violinista del Circle du Soleil Attila Simon, che eseguirà il solo di “Love Affair”. Ad accompagnare il pubblico, dando voce ai personaggi e alle ambientazioni, la bravura dell’attore, regista e docente di teatro Andrea Bartolomeo.

Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Assisi.

Prevendite su TicketItalia e TicketOne

La stagione Tourné 2021/2022 è promossa da Aucma e Mea Concerti e si realizza in collaborazione con Regione Umbria, Sviluppumbria, Comune di Perugia, Comune di Assisi, Comune di Fossato di Vico, Comune di Gualdo Tadino, Comune di Panicale, Comune di Spello, Comune di Spoleto, Comune di Trevi. Partner tecnici Fattoria Creativa, Erreti Musica.

