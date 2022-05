Il Comitato di Cittadini auspicha che, dopo Assisi, anche gli altri quattro Consigli dei Comuni della Zona Sociale approvino all’unanimità il documento

Assisi, 2 maggio 2022 – Venerdì 29 aprile, nel Consiglio Comunale di Assisi, è stato approvato all’unanimità il documento che impegna l’Amministrazione Comunale di Assisi per il potenziamento dell’Ospedale e di tutti i Presidi socio-sanitari della Zona Sociale Tre. Il Comitato di Cittadini, sorto spontaneamente per il rafforzamento di queste irrinunciabili istituzioni, da mesi sta portando avanti operazioni di sensibilizzazione e pressione per il raggiungimento degli obiettivi.

Avendo, fatto fin dall’inizio, della trasversalità politica un elemento fondamentale della sua azione sul campo, oggi plaude al fatto che sia stata unanimamente sancita dal più alto consesso cittadino. I Politici e i Cittadini, su questi fondamentali temi, si sono uniti fiduciosi che sia mantenuta la linea condivisa con L’Amministrazione Regionale.

Auspichiamo, nel contempo, che anche gli altri quattro Consigli dei Comuni della nostra Zona Sociale, i cui Sindaci hanno già espresso un esplicito consenso, rappresentino allo stesso modo la condivisa posizione. Allora, i 62.000 Cittadini della Zona, concittadini per gli stessi obiettivi, si ritroverebbero ancor più rappresentati e forti.

Il Comitato segna un momento di successo, ma assicura di non fermarsi qui, continuerà infatti a monitorare il percorso dei potenziamenti previsti, fintanto che siano raggiunti. Di seguito riportiamo il documento consiliare, per opportuna conoscenza di tutti.

(1)