Per fare alcuni certificati bisogna andare a Ponte Felcino

Perugia, 4 maggio 2022 – “No qui non siamo abilitati a rilasciare questo certificato” questa la risposta alla richiesta del rilascio dell’estratto dell’atto di morte di una persona. “Può andare a Ponte Felcino o all’anagrafe comunale negli uffici di Monteluce”.

Fatta una rapida indagine sembra che il funzionario, in forza agli uffici di Ponte San Giovanni, qualificato per rilasciare e firmare alcuni tipi di documenti sia andato in pensione. “Andato in pensione”, quindi una situazione non improvvisa ma prevedibile cui il comune poteva e doveva prevedere e provvedere con una adeguata sostituzione.

Così i cittadini della frazione più popolosa del comune di Perugia non possono avere il piacere di risolvere alcune necessità burocratiche nei nuovissimi uffici del Centro Civico di piazza Chiabolotti. A quando la funzionalità completa di questa periferica ma importante e indispensabile sede degli uffici comunali?

