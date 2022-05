E’ promosso dall’associazione “Ali della Mariposa” e l’evento finale il prossimo 25 maggio all’Auditorium San Domenico

Foligno, 4 maggio 2022 – Sarà incentrato sul tema dei disturbi alimentari il cortometraggio al centro del concorso scolastico “Il Giorno delle Stelle”, promosso dall’associazione “Ali della Mariposa” tra alcuni istituti superiori umbri.

Il concorso intende valorizzare e promuovere il talento artistico dei giovani. L’idea nasce dalla constatazione che all’interno degli istituti scolastici molti studenti manifestano un notevole talento che difficilmente viene evidenziato e coltivato. In alcune situazioni le famiglie non hanno la possibilità economica di aiutare i propri figli

a perfezionarsi e migliorarsi. Nella stessa condizione si trova la scuola attuale che incontra difficoltà a reperire le risorse necessarie per sostenere il sogno artistico dei

propri studenti. Il tema della 3/a edizione del concorso è “La Rinascita delle farfalle” in cui gli studenti raccontano la problematica relativa ai disturbi alimentari che affligge tanti giovani. Nel corso della presentazione dell’evento finale – avrà luogo il prossimo 25 all’Auditorium San Domenico – è stato ricordato da alcuni giovani il fatto che la condivisione di questo disturbo ha consentito di aiutare chi ne soffre superando le insicurezze e la vergogna di parlarne pubblicamente. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, oltre alla presidente dell’associazione “Ali della Mariposa”, Lorella De Bonis, gli amministratori, Gianni Angeli (scuola di formazione.

Form) e l’artista Andrea Paris (che sarà presente anche all’evento finale). I tre istituti finalisti riceveranno somme in denaro. I premi dovranno essere impiegati per realizzare, nel successivo anno scolastico, laboratori artistici. Durante la manifestazione l’associazione “Ali della Mariposa” conferirà il Premio Mariposa a personaggi della cultura, dello spettacolo, del cinema o dello sport che si sono distinti per l’impegno nel sociale o per il talento dimostrato.

(3)