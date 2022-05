Dal nostro inviato speciale GILBERTO SCALABRINI

Assisi, 7 maggio 2022 – Festa. Grande festa di Primvera. Dopo due anni di silenzio, la tradizione popolare del Calendimaggio è tornata anche oggi a rallegrare le genti di Parte de Sotto e Parte de Sopra.

I Cortei storici sono state due opere teatrali a cielo aperto. La giuria avrà difficoltà ad emettere un verdetto di vittoria per una sola Parte, perché le due fazioni in gara sono state straordinarie. La magnifica parte de Sotto ha raccontato “le vicende di un cavaliere innamorato. Ha cercato di dichiararsi alla sua bella ma essendo impacciato si è trovato di fronte ai suoi limiti. Infine, indirizzato dalle figure do riferimento è riuscito nell’intento da vero cavaliere, conquistando il cuore dell’amata.

PARTE DE SOTTO

La nobilissima Parte de Sopra invece ha invece messo in scena “il racconto di un nonno a suo nipote”, di come “durante un viaggio abbia sconfitto Carabona, personificazione dei mali che si incontrano nella vita. Attraversando estate, autunno e inverno, ha messo ordine nel cosmo sconfiggendo il nemico sovrannaturale e facendo sì che tornasse la primavera.

PARTE DE SOPRA

Sono stati tutti bravissimi. Una vera catarsi. Una pletora di giovani e giovanissimi attori che hanno magicamente trasportato il pubblico dall’inizio alla fine. Una meraviglia le scenografie. Un lavoro di pochi mesi, rispetto agli anni passati, che ha dato pienamente i suoi frutti.

Solo delle menti geniali possono essere artefici di questo straordinario cosmo, il cui spessore qualitativo dà la mortale certezza di una immortalità già raggiunta. Subito dopo la lettura dei bandi di sfida alle 21,30 “Il Canto”, con la sfida canora dopo la quale i giurati si ritireranno per decidere l’assegnazione del Palio.

Il Calendimaggio assisano è una festa di primavera (le temperature non sono più quelle di una volta, quando sulle tribune si stava con calzoncini corti, magliette e t-shirt). Una porta aperta sul passato che vive nella memoria anche quando la storia lo ha relegato nei museo. Un passato che non deve e non può tornare per il semplice motivo che da qui, da Assisi, non se n’è mai andato.

