Terni, 10 maggio 2022 – Prenderà il via dal 20 maggio il nuovo corso della SAFA (Scuola di Alta Formazione Ambientale di Arpa Umbria) dedicato alle tematiche della comunicazione ambientale e del rischio.

Un corso teorico e pratico per apprendere le strategie di comunicazione più efficaci.

Docente del corso Marco Castellazzi, biologo marino, comunicatore della scienza e autore di Geo che illustrerà alcune tecniche basate sulle più recenti analisi sociologiche, che derivano da studi di biologia e psicologia evolutiva e da ricerche sullo sviluppo cognitivo umano, per raggiungere l’obiettivo di comunicare in modo efficiente ed efficace affinché le informazioni vengano recepite, comprese, ricordate dagli interlocutori, ma anche e soprattutto in modo che si riflettano in azioni e cambiamenti dei comportamenti delle persone a cui sono rivolte.

Al corso si potrà partecipare sia in presenza presso la Sala Maurizio Santolici di Arpa Umbria a Terni oppure da remoto.

Il costo per l’intero corso, composto da tre moduli (20 e 27 maggio, 10 giugno 2022) è di 200 euro (più Iva).

Per tutte le informazioni è possibile consultare la pagina dedicata:

https://www.arpa.umbria.it/Pagine/safa-scuola-di-alta-formazione-ambientale

