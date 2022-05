Foligno, 12 maggio 2022 – I finanzieri del Comando Provinciale di Perugia, nel corso di un ordinario servizio di controllo economico del territorio, hanno scoperto una piccola serra per la coltivazione di marijuana.

I militari della Compagnia di Foligno, insospettiti da un forte odore che proveniva da un locale adiacente a quello di un’attività commerciale in cui era in corso un controllo volto a verificare la regolare emissione e registrazione degli scontrini elettronici, hanno effettuato una perquisizione di iniziativa, rinvenendo due piante di marijuana, una lampada alogena con pannello riflettente per l’accelerazione della crescita, due ventilatori e una presa con temporizzatore, oltre ad alcuni barattoli contenenti circa 200 grammi di sostanza stupefacente già essiccata.

Il proprietario del locale, un sessantenne di origini campane, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, per detenzione di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/90, mentre la droga, sia allo stato erbaceo che essiccata, e le attrezzature sono state sottoposte a sequestro.

L’operazione è frutto dell’impegno che le Fiamme Gialle profondono quotidianamente nell’azione di controllo del territorio e testimonia l’efficacia e la trasversalità del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti attuato dal Comando Provinciale di Perugia.

