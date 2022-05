Perugia, 13 maggio 2022 – È stata un’occasione per coordinare iniziative comuni da portare avanti nei prossimi mesi l’incontro tra i tre Presidenti delle territoriali di Confindustria di Abruzzo, Marche e Umbria che si è svolto ieri a Perugia nella sede dell’Associazione Industriali.

Marco Fracassi Presidente di Confindustria Abruzzo, Claudio Schiavoni Presidente Confindustria Marche e Vincenzo Briziarelli, Presidente di Confindustria Umbria, accompagnati dalle relative direzioni, si sono confrontati sui numerosi temi che accomunano l’economia delle tre regioni, tutte “in transizione” in base alla definizione Comunitaria.

Gli ambiti principali sui quali si è sviluppato il confronto sono stati quelli della programmazione dei prossimi fondi comunitari 2021-2027; l’attuazione del Pnrr, anche alla luce degli ecosistemi per l’innovazione; il digitale; le infrastrutture; la formazione tecnica e manageriale; le zone economiche speciali; l’energia e le attività riconducibili alla Associazione Hamu, di cui le tre Confindustrie sono tra i promotori, che sta elaborando progetti strategici per lo sviluppo dei territori in una prospettiva interregionale.

I tre presidenti daranno continuità agli incontri trilaterali che hanno l’obiettivo di sviluppare le grandi potenzialità industriali e culturali di questa area territoriale, coinvolgendo, dove utile, anche i relativi referenti istituzionali.

