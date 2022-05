Perugia, 14 maggio 2022 – Hanno fatto letteralmente incetta di premi gli allievi del Liceo Musicale “Annibale Mariotti” di Perugia in gara alla XXIII edizione del concorso “Enrico Zangarelli” di Città di Castello, appena conclusa. I numeri non lasciano dubbi: su 61 riconoscimenti relativi a primi, secondi e terzi classificati ben 26 sono stati conquistati dai brillanti studenti del liceo perugino presenti praticamente in quasi tutte le categorie di strumenti.

Il trombettista Sergio Cippiciani si è aggiudicato il primo premio assoluto, così pure il violoncellista Filippo Massetti nella sezione dedicata al duo. Altri allievi che hanno conquistato il podio sono stati la pianista Elisa Tagariello, le cantanti Pepita Francia, Margherita Bingrossi e Simona Cavorsi, il chitarrista Luca Baldeschi, la violinista Vera Valentina Palma, e infine Swami Ricci, Vanessa Gentile e Luca Cesaroni primi nel flauto trasverso. Grazie alle cure e alla preparazione raggiunta sotto la guida dei loro docenti, tutti i vincitori hanno fatto un’esperienza formativa positiva con risultati gratificanti.

Oltre a loro tanti compagni piazzati al secondo e terzo posto hanno condiviso la gioia di questi risultati in un concorso prestigioso come lo Zangarelli che quest’anno ha visto la partecipazione di oltre 200 ragazzi e ragazze in gara, presentati da 33 istituti, fra licei musicali e scuole medie ad indirizzo musicale, provenienti da Marche, Toscana, Lazio, Liguria, Calabria e Sicilia. La manifestazione, organizzata dalla Scuola secondaria di primo grado “Alighieri – Pascoli” e dal Comune di Città di Castello, con il patrocinio del MIUR, e promossa attraverso la piattaforma INDIRE, si è svolta durante la “Settimana della Musica” ed ha visto la partecipazione, anche se on line, della dottoressa Annalisa Spadolini, referente nazionale del Miur delle Scuole ad indirizzo musicale che ha sottolineato l’importanza di promuovere e sostenere i percorsi musicali di tutti gli studenti che scelgono che intraprendere studi così impegnativi.

(0)