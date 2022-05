Appuntamento martedì 17 maggio alle 14,30

Città della Pieve, 16 maggio 2022 – Il “Calvino” di Città della Pieve incontra Benedetta Tobagi. L’iniziativa si inserisce all’interno delle attività del progetto di Laboratorio di Giornalismo coordinato dalla prof.ssa Alessandra Capponi. L’incontro, che si svolgerà a distanza, è in programma per domani, martedì 17 maggio alle ore 14.30.

Nata a Milano nel 1977 e laureata in Filosofia, Tobagi è stata conduttrice radiofonica per la Rai, collabora con Repubblica e segue progetti didattici sulla storia del terrorismo con la “Rete degli Archivi per Non Dimenticare”.

E’ attualmente Presidente di Giuria del Premio letterario Clara Sereni e ha scritto “Come mi batte forte il tuo cuore” (Einaudi, 2009), “Una stella incoronata di buio” (Einaudi, 2013), “La scuola salvata dai bambini” (Rizzoli, 2016), “Piazza Fontana – Il processo impossibile” (Einaudi, 2019) e “Giona” (Piemme, 2020). Ha partecipato lo scorso aprile al Festival internazionale del Giornalismo di Perugia.

