Foligno, 16 maggio 2022 – “Foligno è stata protagonista della V edizione di “GustaPorto” a Civitanova Marche, nell’ambito dell’Aagorà “Il Porto Intelligente”, condotta dal vicedirettore del Tg5 Gioacchino Bonsignore”.

Lo sottolinea il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini. “Ringrazio per il gradito invito il collega ed amico sindaco, Fabrizio Ciarrapica, con il quale abbiamo parlato del profondo legame tra Foligno e Civitanova Marche, reso ancor più forte e sinergico dalla Ss 77 ‘Val di Chienti’ – ha proseguito Zuccarini – è maturata l’idea di collaborare per stipulare un patto di amicizia tra le due città, che sancisca una collaborazione politico istituzionale su tematiche di sviluppo economico, infrastrutturale, commerciale, enogastronomico e turistico.

L’attenzione per Foligno è stata dimostrata anche dalle numerose interviste e foto della stampa specializzata nazionale e locale, con un approfondimento che andrà in onda anche sul Tg5. Ad aprile abbiamo partecipato come ospiti d’eccezione al “Festival Tipicità” di Fermo, con lo show cooking di anteprima de “I Primi d’Italia” e uno stand della Giostra della Quintana. Rilanciare e consolidare i rapporti istituzionali coi territori lungo l’asse della strada statale 77 Val di Chienti e la riviera marchigiana si conferma una priorità di questa Amministrazione: il sincero affetto e il profondo l’interesse con i quali Foligno viene considerata, dimostra quanto queste iniziative siano strategiche”.

