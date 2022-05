E’ il card. Pietro Parolin. Celebrerà la Messa a Cascia per la festa di Santa Rita e poi si recherà in visita a Roccaporena

Cascia, 20 maggio 2022 – Con grande gioia la Chiesa di Spoleto-Norcia accoglie il cardinale Pietro Parolin Segretario di Stato di Sua Santità. Il Porporato sarà a Cascia domenica 22 maggio p.v. per presiedere alle ore 10.30 il Solenne Pontificale nella festa liturgica di Santa Rita. Si tratta della seconda visita del più stretto collaboratore di Papa Francesco alla Diocesi guidata da mons. Renato Boccardo. Il 29 ottobre 2017, infatti, si era recato a Norcia a presiedere la Messa in Piazza S. Benedetto a ridosso del primo anniversario del terremoto.

Il Cardinale giungerà nel Palazzo Arcivescovile di Spoleto e da lì con mons. Boccardo si recherà a Cascia. Dopo il solenne pontificale, incontrerà le Monache Agostiniane e i Frati Agostiniani, custodi del corpo di Santa Rita. Il Porporato, poi, andrà a salutare le monache Carmelitane di Tolentino che vivono da qualche anno (il loro monastero nelle Marche è stato seriamente danneggiato dal terremoto del 2016, quindi demolito e ora è in corso la ricostruzione, ndr) nella casa di accoglienza vocazionale “S. Agostino” del monastero di Cascia. Nel primo pomeriggio, infine, il Cardinale Segretario di Stato, prima di rientrare in Vaticano, andrà in visita a Roccaporena, paese natale di Santa Rita.

