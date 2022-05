Bando filiera del luppolo: il calendario degli appuntamenti aperti a tutti a Terni, Orvieto e Perugia

Perugia, 23 marzo 22 – A seguito della pubblicazione del bando PSR Umbria 2014/2020, misura 16.4.1 Azione b2) – Cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere corte nel settore del luppolo, CIA Umbria in collaborazione con Luppolo Made in Italy ha organizzato una serie di incontri per illustrare alle aziende agricole le opportunità legate alla coltivazione del luppolo in Umbria, gli aspetti tecnici e gli scenari di sviluppo legati al bando regionale.

Gli incontri, a cui possono partecipare liberamente tutti gli interessati, si terranno presso le sedi CIA di Terni, Orvieto e Perugia. Si inizia domani, martedì 24 maggio presso l’Ufficio Cia di Terni, in via Narni 290, alle ore 18:00. Il giorno dopo, mercoledì 25 maggio, saremo presenti a Orvieto, nella sede territoriale di Cia in piazza Olona 4, Sferracavallo, stesso orario. Infine, giovedì 26 maggio si parlerà del bando della filiera del luppolo presso la sede Cia Perugia, in via Alessandro Volta 88, a Ponte San Giovanni, sempre alle ore 18:00.

(1)