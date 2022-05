La pistola ad impulsi elettrici in dotazione agli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

Terni, 23 maggio 2022 – A partire da oggi, lunedì 23 maggio, anche i poliziotti della Questura di Terni, impiegati nel controllo del territorio, saranno dotato della pistola ad impulsi elettrici, meglio conosciuta come TASER (acronimo dell’inglese “Thomas A. Swift’s Electric Rifle”, fucile elettrico di Thomas A. Swift).

L’arma si aggiunge agli strumenti già in dotazione al personale che è stato sottoposto ad uno specifico corso di formazione, sia tecnico che giuridico, da parte di istruttori specializzati e funziona tramite il rilascio di una scarica elettrica di intensità regolare per una durata di cinque secondi.

Uno strumento in alcun modo letale, il cui impiego è stato previsto per la tutela degli operatori chiamati a fronteggiare situazioni estremamente critiche con individui pericolosi con i quali il dialogo e la collaborazione non sempre si rivela efficace.

(0)