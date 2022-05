Perugia 23 maggio 2023 – Un gruppo di docenti provenienti dalle Università del Montenegro sta svolgendo una study visit all’Università per Stranieri di Perugia, nell’ambito del progetto “REFLAME”, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Erasmus+ KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices’ – Capacity Building in the field of Higher Education.

Il progetto “REFLAME”, nell’ambito del quale l’Università per Stranieri di Perugia assume il ruolo di partner dell’ateneo coordinatore (The University of Montenegro – Faculty of Philology), promuove nelle università montenegrine coinvolte la diffusione delle lingue straniere e la modernizzazione dei sillabi – ovvero la scelta e dosificazione dei contenuti d’insegnamento -, nonché la riformulazione della glottodidattica attraverso le tecnologie oggi disponibili.

Il gruppo di partenariato comprende gli atenei: University of Montenegro, Faculty of Philology (Coordinatore), Mediterranean University, Faculty of Foreign Languages, University of Donja Gorica, Faculty of Philolog, University of Warsaw, Institute of Applied Linguistics, University of Zagreb, Faculty of Philosophy, Centre of Foreign Languages.

In “REFLAME” la Stranieri di Perugia ha responsabilità di gestione della visita di studio in corso, l’aggiornamento dei docenti di lingue straniere delle università partner, lo sviluppo di test d’ammissione e .la certificazione di conoscenza di una lingua L2, la produzione di materiali didattici e l’individuazione dei libri di testo.

Responsabili scientifici del progetto sono i docenti Roberto Dolci, Borbala Samu e Danilo Rini.

