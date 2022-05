Collocata dietro il Circolo ricreativo è accessibile anche dal parcheggio e attraverso una rampa per persone con disabilità

MAGIONE 23 maggio 2022 – Inaugurata nella frazione di Vignaia di Magione un’area verde pubblica a ridosso del locale Circolo Acli. I lavori hanno riguardato il livellamento del terreno, la realizzazione di un muro di sostegno in pietra per consentire la realizzazione di una rampa di accesso anche per persone con disabilità e abbastanza larga da consentire anche il passaggio di mezzi per la manutenzione. Lo spazio, a cui si può accedere anche dal parcheggio, è stato quindi ricoperto da un manto erboso.

“Si tratta di uno spazio – ha affermato il consigliere comunale di maggioranza Nicola Macchiarini residente nella frazione – che consentirà ai bambini di avere un luogo sicuro in cui giocare e agli adulti di potersi incontrare ricostruendo quelle relazioni di socialità che il lungo periodo di chiusura, a causa dell’emergenza sanitaria, ha in parte compromesso anche in una realtà piccola come la nostra.”

All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco Giacomo Chiodini, il vicesindaco Massimo Lagetti, e gli assessori Massimo Ollieri, lavori pubblici, il cui ufficio ha seguito la realizzazione dell’opera, Eleonora Maghini, sociale, oltre a numerosi consiglieri comunali.

L’inaugurazione è coincisa con la sentita tradizionale messa in onore di Santa Rita, patrona di Vignaia, officiata da Padre Francesco Ciaffoloni e da Padre Ennio Tiacci

