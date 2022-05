Il 28 maggio il secondo appuntamento dell’Ecotour tra memoria e futuro

Norcia, mercoledi 25 maggio – Una passeggiata nel passato, con partenza “dallu sassu straccu”, un antico sedile in pietra, posizionato sul ciglio della strada poco prima dell‘entrata al paese, dove gli avi erano soliti riposare dopo la lunga camminata di ritorno da Norcia capoluogo. È da qui che avrà inizio un viaggio nel tempo guidato da un cantastorie, dalle caratteristiche vie del paese all’incantevole castagneto, dove si potranno ammirare meravigliosi alberi di età plurisecolare.

Una divertente passeggiata adatta a grandi e piccini per raccontare le meraviglie di Frascaro in maniera del tutto originale. I partecipanti infatti si imbatteranno in simpatici e curiosi personaggi che sapranno far rivivere le tradizioni e le leggende di un piccolo paese.

Ri-vivendo Frascaro tra storia e leggenda fa parte del progetto Ecotour tra memoria e futuro che mira a valorizzarne le peculiarità e l’incredibile resilienza di questi territori e delle comunità che con coraggio li abitano, cercando di recuperare, giorno dopo giorno, radici che a volte sembrano ancora sepolte sotto le macerie.

Il progetto Ecotour tra memoria e futuro, sostenuto dalla Fondazione Cassa Risparmio Perugia è ideato dall’Associazione Per il sentiero del silenzio da Frascaro a Norcia APS e patrocinato dal Comune di Norcia e dalla Regione Umbria. Il progetto prevede tre appuntamenti: una prima proiezione di Storie di Pietre, avvenuta con grande successo il 29 ottobre 2021; Ri-vivendo Frascaro tra storia e leggenda, una camminata animata da allegri personaggi, con storie e leggende di Frascaro, che si terrà il 28 di maggio e una seconda, suggestiva, proiezione di Storie di Pietra prevista per l’estate.

La passeggiata Ri-vivendo Frascaro tra storia e leggenda si terrà il 28 Maggio a Frascaro di Norcia alle ore 16.00. La partecipazione è gratuita ed è consigliato indossare un abbigliamento comodo, scarpe da trekking, cappello e di portare con se una bottiglia d’acqua. Dislivello passeggiata 150 m circa.

L’evento è gratuito. Per informazioni: sentierofrascaro@gmail.com oppure

Angela Rita Cataldi: 328 488 3937 (solo di pomeriggio); Lia Lucci 338 241 9016

