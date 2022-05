I Vespri presieduti dal cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo emerito di Perugia-Città della Pieve. Il saluto affettuoso della comunità umbra al porporato

Foligno, 28 maggio 2022 – L’Assemblea ecclesiale delle Chiese umbre, celebrata sabato 28 maggio nella chiesa di San Paolo apostolo a Foligno, si è conclusa con la preghiera dei Vespri presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo emerito di Perugia-Città della Pieve. Nella sua breve riflessione il cardinale ha esortato a “guardare in alto, a prendere il largo, per essere credibili come credenti”. Ha quindi rivolto il saluto all’amata Chiesa umbra augurandole di vivere sempre “la gioia che viene da Gesù”.

Dopo la benedizione finale, mons. Renato Boccardo, presidente della Ceu, a nome dei vescovi e dei delegati presenti all’Assemblea ha rivolto un saluto ammirato e riconoscente al cardinale Gualtiero Bassetti, che proprio ieri (27 maggio) ha visto concludersi il suo servizio episcopale alla Chiesa di Perugia-Città della Pieve: “la sua cordiale umanità, la sua sapienza pastorale e la sua generosa dedizione capace di tessere relazioni per favorire e rafforzare la comunione rimangono per noi esempio luminoso e preziosa eredità da raccogliere e custodire. Confidiamo che vorrà continuare ad accompagnarci con il suo consiglio e la sua preghiera”.

Un lungo applauso ha sottolineato questo momento di familiare saluto, con l’affetto che sempre la comunità umbra ha avuto e dimostrato al cardinale Gualtiero.

