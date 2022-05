Tantissimi gli appassionati che sono tornati in cantina nello scorso weekend. Apprezzata la formula delle iniziative su prenotazione. Dal prossimo fine settimana, per tutta l’estate si rinnova l’appuntamento con Vigneti Aperti

Perugia, 30 maggio 2022 – Cantine Aperte si conferma l’evento enoturistico per eccellenza. L’edizione 2022 che si è tenuta nello scorso fine settimana in 49 cantine dell’Umbria ha raccolto, ancora una volta, l’interesse del pubblico, che non si è fatto scoraggiare dal meteo incerto e, sia sabato che domenica, sono stati davvero molti i turisti del vino che non ha voluto mancare all’appuntamento.

Apprezzata tanto dai vignaioli che dagli enonauti la formula delle iniziative su prenotazione, che ha permesso a tutti di goderle al meglio e di valorizzare il messaggio che il Movimento Turismo del Vino ha inteso ribadire con l’evento, ovvero l’importanza del bere moderato e consapevole.

“Le presenze che abbiamo registrato in questa edizione sono in linea con quelle pre Covid. -ha sottolineato il presidente di MTV Umbria, Giovanni Dubini– Ma quello che ci interessava, quest’anno, non era la quantità di gente, ma la qualità dell’approccio al vino e la maggiore consapevolezza dell’enoturista. Direi che, a quanto emerge dai dati delle cantine, ci siamo riusciti, abbiamo raggiunto l’obiettivo. I nostri vignaioli hanno confermato un’accoglienza coi fiocchi, come da disciplinare MTV, nel rispetto della recente legge sull’enoturismo e delle indicazioni di ordine pubblico, permettendo lo svolgersi della manifestazione come una vera e propria festa del vino, in totale sicurezza. Gli ospiti, d’altro canto, avevano voglia di divertirsi, di godersi finalmente una giornata all’aria aperta, di gustare vino e prodotti di qualità come sempre, ma con una attenzione diversa, anche in questo caso, alla sicurezza.”

Un ringraziamento particolare da parte di MTV Umbria va senz’altro ad AIRC – Comitato regionale Umbria, i cui volontari sono stati presenti nelle cantine per la vendita del calice di Cantine Aperte, i cui proventi, come ormai da anni, saranno devoluti alla ricerca contro il cancro, e ai giovani studenti dell’Istituto Alberghiero di Spoleto G. De Carolis, che hanno svolto un’esperienza professionali in occasione della manifestazione, dimostrando impegno e professionalità.

Soddisfazione, dunque, per questo ritorno in grande di Cantine Aperte in presenza, dopo un 2020 di stop e un 2021 da remoto. Forti di questo risultato, le cantine MTV Umbria si apprestano, dunque, a Vigneti Aperti, con iniziative di degustazione, aperitivi, pranzi e cene, animazioni, visite in cantina e ai vigneti, già a partire dal prossimo fine settimana del 4 e 5 giugno.

I Vigneti Aperti per il mese di giugno saranno quelli delle cantine ( elenco in aggiornamento ) Castello di Corbara (tutti i giorni dalle 9 alle 17), La Fonte Azienda Agricola a Bevagna (tutti i fine settimana propone Aperitivo in vigna, dalle 18 alle 23), La Veneranda a Montefalco (tutti i sabati e le domeniche del mese dalle 11 alle 19 visite in cantina, degustazioni di vino e prodotti tipici), Saio Assisi (già a partire dal 2 e 3 giugno, quindi dal 9 al 12, dal 16 al 19 e dal 23 al 26 giugno, tantissime iniziative per grandi e piccoli su prenotazione), Sportoletti a Spello (apertura tutti i fine settimana per degustazioni e passeggiate in vigna) e Torre Bisenzio ad Allerona e Palazzone a Orvieto (tutti i giorni, degustazioni e visite guidate su prenotazione).

