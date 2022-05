Circa 1600 giovanissimi minirugbisti hanno animato la giornata di grande sport organizzata da Rugby Perugia Junior al Percorso Verde di Perugia, presente il presidente nazionale FIR, Innocenti

Perugia, 31 maggio 2022 – La 12° edizione del Torneo di Minirugby “Città di Perugia”, svoltasi il 29 Maggio, va in archivio per essere ricordata, a detta di molti, come una delle più belle se non la più bella in assoluto tra quelle disputate dal 2009 a oggi.

Lo dicono i partecipanti, i centinaia di volontari, i dirigenti di Rugby Perugia Junior, lo confermano i vertici nazionali della Federazione Italiana Rugby, con il Presidente Marzio Innocenti presente alla manifestazione perugina e soddisfatto per i numeri e l’entusiasmo presenti in campo.

Complice una situazione meteo ideale, con la violenta pioggia del sabato sera che ha ripulito al meglio i campi da gioco, le 109 squadre di mini rugbisti tra i 5 e i 15 anni, per un totale di 1600 ragazzi di 32 club provenienti da tutta Italia, hanno colorato, dopo due anni di assenza, i 16 campi allestiti dal Rugby Perugia Junior.

I 150 volontari del Club ospitante si sono mossi mettendo cuore, entusiasmo e impegno per portare la festa in campo, nelle 273 partitelle giocate, e fuori dal campo nel Rugby Village con musica e spazi di ristoro che hanno reso la domenica del Percorso Verde “Leonardo Cenci” decisamente più partecipata e affollata del solito.

Tanti i curiosi che, pur estranei al rugby, hanno vissuto l’appuntamento con il Torneo perugino ammirati dalla freschezza e dalla voglia di giocare dei ragazzi impegnati a contendersi la palla ovale su campetti erbosi.

Un test che la macchina organizzativa di Rugby Perugia Junior ha saputo superare, nonostante le difficoltà della ripresa e gli ostacoli che non sono mancati, nemmeno a poche ore dall’evento.

“Se è vero che le avversità aiutano a far crescere una realtà, questa di domenica sarà ricordata come una tappa fondamentale nella storia del Rugby Perugia Junior e del suo popolo – afferma il presidente del club, Federico Baldinelli -. Vedere all’opera anche tanti ex atleti, tanti genitori e semplici amici del Club, magari non più direttamente coinvolti nel rugby giocato, proprio o dei figli, ha allargato il cuore e ha dato la misura del radicamento di RPJ nella realtà del territorio. A tutti loro va il grazie del Rugby Perugia Junior che ha registrato con enorme soddisfazione la presenza di tanti ospiti illustri sia durante la mattinata che nelle finali del pomeriggio”.

Presenti al Torneo Città di Perugia, infatti – oltre al già citato Presidente Nazionale FIR – le autorità locali con in testa il Sindaco Andrea Romizi e l’assessore allo Sport Clara Pastorelli, il Presidente del CONI Regionale Domenico Ignozza, i giocatori nazionali Maxime Mbanda e Danilo Fischetti, il Consigliere Francesca Gallina, il responsabile Rugby Base FIR Francesco Urbani, il Presidente e i Consiglieri del Comitato Umbro con il Tecnico Regionale Alessandro Speziali impegnato nello staff tecnico del Torneo, la Fondazione Ronald per l’Infanzia, gli amici storici di Avanti Tutta, l’Istituto Clinico Porta Sole che ha offerto lo staff medico, la OVUS di Corciano, gli Arbitri umbri.

Un grazie sentito – conclude Baldinelli – a tutti gli sponsor che hanno contribuito a sostenere i costi dell’operazione, al Comune di Perugia che ha messo a disposizione gli impianti teatro dell’evento, al Tecnico Ing. Paolo Felici e alle società sportive che hanno dato il loro contributo: il Perugia Baseball del Presidente Francesco Fantozzi, l’AC Perugia del Presidente Massimiliano Santopadre, l’Ellera Calcio con il Presidente Enrico Moroni, il Montemorcino Calcio del Presidente Stefano Bulletti, il Magione Rugby di Gianluca Mencaroni”.

La cronaca sportiva

Per ultimo il dato sportivo vero e proprio: a vincere nelle finali di domenica pomeriggio a Pian di Massiano sono state tutte società diverse, nessuno ha fatto il bis, a testimonianza di un valore tecnico del Torneo senz’altro elevato.

Nella categoria Under 7 ha vinto il Fiumicino, nell’Under 9 il Sesto Fiorentino, nella U11 la Capitolina Roma, nell’Under 13 l’Appia e nella U15 i padroni di casa del Rugby Perugia Junior, cui è andato anche il Trofeo Assoluto per società.

Una soddisfazione quella dei biancorossi perugini anticipata dalla vittoria di sabato del girone umbro-marchigiano dei compagni dell’Under 17, tutti rigorosamente in campo il mattino dopo a dare il loro aiuto all’organizzazione.

Premio Fondazione Ronald al Sudtirol di Bolzano, Premio Social Club all’Appia e Trofeo “Fabio Anti” ad un giovane dell’Under 11 della Lazio Rugby, Tommaso Mortera, distintosi per fair play nel corso della manifestazione.

