Il periodico diretto dal giornalista Gilberto Scalabrini sarà presentato venerdì 3 giugno all’Oratorio del Crocefisso e distribuito gratuitamente ai presenti

Foligno, 1 giugno 2022 – Mancano ormai due giorni alla presentazione di ECO, il periodico cartaceo del quotidiano indipendente on line Umbria Cronacache dedica 100 pagine patinate alla Giostra della Quintana con tante belle foto, cronaca, curiosità, interviste, notizie dei dieci Rioni e sui binomi della Sfida.

Chi lo conosce, sa che ECO fa parte dell’editoria di qualità. Questa è la definizione giusta per il magazine che è il supplemento cartaceo del quotidiano indipendente on line Umbria Cronaca. L’edizione dedicata alla Giostra della Quintana della Sfida sarà presentata venerdì 3 giugno, alle ore 17, presso l’oratorio del Crocefisso in via Gramsci (ingresso libero nel rispetto delle norme antiCovid). Sarà distribuito gratuitamente ai presenti

A presentarlo sarà il direttore responsabile, il giornalista Gilberto Scalabrini che ha dedicato anche a questo numero la giusta attenzione per portarlo al successo come magazine da collezione. Il 3 giugno, fra gli ospiti del direttore il Presidente della Quintana, Domenico Metelli, il vescovo Domenico Sorrentino e l’assessore alla cultura del comune di Foligno, Decio Barili.

Ricco di contenuti, pubblica quest’anno le belle foto di Marco Cardinali e Gabriele Cirocchi, con la collaborazione di Stefano Preziotti, i tre fotoreporter che raccontano ogni giorno gli eventi della nostra storia contemporanea.

L’edizione speciale sarà da sabato 4 in distribuzione sempre gratuita presso lo IAT a porta Romana, la Biblioteca comunale di Foligno, Foto studio Cardinali alle Scale di porta Romana e negli esercizi commerciali.

Il progetto editoriale è stato coordinato dall’editore Paolo Tosti. Art Director il prof. Pierpaolo Ramotto, insegnante di pittura all’Accademia di Firenze. In redazione Maria Pia Fanciulli, Mauro Silvestri, Rita Martoni, Rossano Renzini, Gian Paolo Stefanelli, Susanna Moratelli. Hanno collaborato: Mauro Carboni, Ranieri Campello, Roberto Silvestri, Alfiero Capiani, Carlo Rampioni, Pietro Colonia, Giovanni Ruiu, Sandra Tomassini, Carlo Paolucci, Daniele Ciri, Silvia Menghini, Lorenzo Capoccia, Ilaria Latini, Fabio Luccioli, Michele Gnozza.

