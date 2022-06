Domenica scorsa Luca Innocenzi ha vinto la Giostra all’anello di Monterubbiano e, nonostante la stanchezza, era alle prove ufficiali con il suo solito spirito sportivo

FOLIGNO 6 giugno 2022 – Bellissimi i cavalli purosangue della Quintana e anche magici per la generosità al campo de li giochi. Ieri sera i dieci binomi hanno partecipato alle prove ufficiali della Giostra della Sfida. Il campo de li giochi, gremito di folignati fino alla mezzanotte, è stato dopo le 21 un vero refrigerio, perchè la canicola di ieri ha “bruciato” l’aria in città.

Tutti i cavalieri sono scesi in campo con cap e corpetto protettivo per la schiena. Il migliore tempo è stato appannaggio di Lorenzo Melosso del rione Badia. In sella a Look Amazing ha fermato il cronometro a 53.61, sbagliando un anello. Nella seconda prova, su Texsas Cactus il impiegato è stato di 53.88. Percorso netto.

Il campione in carica, Luca Innocenzi del rione Cassero, reduce dalla vittoria della Giostra all’anello a Monterubbiano (in provincia di Fermo) ha provato due cavalli: Altrimenti, tempo 56.47; Gun Jo, 55.72. Era anche stanco Luca, perché il re indiscusso della Quintana di Foligno e di Ascoli Piceno, si è impegnato nelle Marche al massimo, tanto che si è portato via il 52° Palio della Festa dell’Armata di Pentecoste. Ha vinto con zero penalità.

Il tempo più alto lo ha fatto registrare Mattia Zannori de La Mora che, in sella a Dragon Fly Star, ha impiegato 58.71. Percorso netto. Nella prima prova, su Dragon Fly Star, il tempo è stato di 57.02. Tommaso Finestra dell’Ammanniti, su Doriano ha impiegato il tempo di 54.81 e con Zip Line 56.64, compiendo un errore sull’anello.

Daniele Scarponi del Contrastanga con il cavallo Olaya de l’Alguer ha fatto il percorso netto fermando nella prima prova il cronometro a 54.80 e nella seconda, sempre con lo stesso cavallo, a 54.74 ma sbagliando un anello.

Sempre elegante in sella Massimo Gubbini del Giotti. Con cavallo Daytona Man il tempo è stato di 53.42 con un errore al terzo anello, mentre nella seconda prova con Anna Aurora ha fatto registrare percorso netto e il di 54.85.

Alessandro Candelori del Morlupo con Lo Zingaro è stato dentro al tempo di 55.02, compiendo il percorso netto, mentre nella seconda prova in sella a Josefenko il è stato di 55.93 e ha sbagliato due anelli. Nella terza prova, sempre su Josepenko, ha compiuto un errore sul primo bersaglio e il è stato di 56.35.

L’esordiente del Pugilli, Nicholas Lionetti, con il c Botteghe Oscure, ha mancato un anello nella priva prova e il tempo è stato di 56.41. Nella prova successiva il è stato di 55.43 con un errore al terzo anello. Nella terza prova si è presentato in sella a Run to me ma il tempo è andato oltre il minuto avendo compiuto un errore di percorso.

Pierluigi Chicchini dello Spada ha compiuto il percorso netto su Romantic Walk e il è stato di 54.70 nella prima prova, mentre nella seconda di 54.66 in sella a Unknow Princess.

Lorenzo Paci del rione Croce Bianca in sella a Temesvar ha fatto registrare il tempo di 55.54, mentre nella seconda prova con Capitan Segreto il tempo è stato di 56.65. In entrambe le prove io percorsi sono stati netti.

