La Polizia di Stato sui banchi di scuola con la Sezione Polizia Stradale di Terni

Terni, 10 giugno 2022 – Fino agli ultimi giorni la Polizia di Stato è rimasta sui banchi di scuola, partecipe fino alla chiusura ufficiale delle attività didattiche e parte attiva di un progetto straordinario quale l’educazione stradale.

Nei giorni scorsi il personale della Sezione Polizia Stradale di Terni si è alternato in due diverse sedi: quella Primaria di Terni “Aldo Moro” e quella immersa nella verde Valnerina, la “G. Fanciulli“ di Montefranco.

In entrambe le giornate le temperature erano veramente alte, ma l’attenzione e l’interesse dei nostri giovanissimi ascoltatori lo era ancora di più, spettatori attivi più che ascoltatori, tante domande rivolte agli operatori della Polizia Stradale, che non si sono per nulla risparmiati.

La scuola di Montefranco in particolare ha ospitato nella circostanza “BiciScuola”, un progetto didattico, promosso da RCS Sport e La Gazzetta dello Sport, rivolto alle classi di scuola primaria, da anni tradizionalmente collegato al Giro d’Italia e alle Classiche del Grande Ciclismo.

L’obiettivo che si prefigge “BiciScuola”, oltre a quello di far conoscere ai più giovani il mondo ed il valore del ciclismo e incentivare l’uso della bicicletta, è quello di sensibilizzare i giovani sui temi di sicurezza ed educazione stradale in collaborazione con i centauri della Polizia di Stato.

Un bilancio di fine anno assolutamente positivo, soprattutto considerati i due anni di chiusura e di incontri a distanza, il ritorno in presenza della Polizia Stradale e dei progetti di educazione stradale hanno trovato grande apprezzamento sia da parte degli studenti che dei docenti.

Il materiale divulgativo è sempre interessante, di immediata comprensione e parla il linguaggio dei ragazzi. Spesso è accompagnato da video e immagini molto significative e accattivanti. Nella provincia di Terni sono stati coinvolti circa 800 studenti e diverse scuole.

Possiamo pertanto dire: tutti promossi! E ci vediamo a settembre con nuovi progetti e iniziative per piantare sempre incessantemente quel seme di legalità che salva tante vite.

(0)