Foligno, 11 giugno 2022 – “Dopo 2 anni di pandemia, a casa e con il morale a terra, ripartiamo in grande stile, con voglia di fare, in allegria e spensieratezza”.

Lo ha sottolineato Fabio Bonifazi, presidente del Carnevale di Sant’Eraclio, illustrando il programma dell’edizione estiva della manifestazione, in programma dal 19 al 26 giugno.

“Sarà gratuito l’accesso per la sfilata notturna di domenica 26 – ha sottolineato Bonifazi – come per tutti gli eventi musicali in programma ogni sera. L’unica fonte di introito sarà rappresentata dall’osteria, aperta tutte le sere. Saranno riproposti 5 carri dell’ultima edizione prima della pandemia”.

Ci sarà spazio anche per un’estemporanea di pittura.

Mons. Luigi Filippucci, a guida della parrocchia di Sant’Eraclio, ha messo in luce l’importanza della collaborazione tra le varie associazioni della frazioni e “il legame tra le attività dell’oratorio e del laboratorio del Carnevale. Questa grande partecipazione è un segnale di crescita per la comunità”.

