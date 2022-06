Foligno, 11 giugno 2022 – Sono stati rimodulati, attraverso un’ordinanza, gli orari di accesso della Zona a traffico limitato di Foligno fino al prossimo 4 settembre.

Si conferma la Zona a traffico limitato in via Mazzini, a partire dall’intersezione con via Cairoli fino al 4 settembre, con i seguenti orari: dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 01 nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi, dalle 14 alle 01 la domenica e nei giorni festivi; dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19,30 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì.

Confermato, fino al 4 settembre, attivo in modo permanente, nelle 24 ore, il varco Ztl di via Santa Caterina, all’altezza dell’intersezione con via del Cassero.

Variati e modificati gli orari in tutte le altre vie interessate dalla Zona a traffico limitato in questo modo:

varco Ztl di via San Giovanni dell’Acqua, all’altezza dell’intersezione con via Isolabella, nei giorni di lunedì/martedì/mercoledì/giovedì dalle 13 alle 15,30 e dalle 18,30 alle 24, nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi dalle 13 alle 15,30 e dalle 18,30 alle 01 del giorno successivo, la domenica e i festivi dalle 12 alle 24;

varco Ztl di via XX settembre, all’altezza dell’intersezione con piazza San Giacomo, nei giorni di lunedì/martedì/mercoledì/giovedì dalle 13 alle 15,30 e dalle 18,30 alle 24, nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi dalle 13 alle 15,30 e dalle 18,30 alle 01 del giorno successivo, la domenica e i festivi dalle 12 alle 24;

varco Ztl di via Garibaldi, all’altezza dell’intersezione con Piazza Giacomini, nei lunedì/martedì/mercoledì/giovedì dalle 21 alle 24, nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi dalle 21 alle 01 del giorno successivo, la domenica e i festivi dalle 13 alle 24.

Sono fatte salve le categorie di utenti e di veicoli autorizzati al transito e alla sosta nella suddetta Ztl.

Confermato, in forma sperimentale, l’accesso libero alla Ztl ai soli veicoli a propulsione elettrica.

