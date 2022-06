Terzo round stagionale del Campionato Italiano Velocità, ancora punti importanti per lo spoletino

Spoleto, 20 giugno 2022 – Il Campionato Italiano Velocità fa tappa al Mugello Circuit per il terzo round stagionale con il pilota umbro Cristian Lolli pronto a battersi per replicare il successo dell’ultima gara di Vallelunga in cui ha guadagnato un ottimo terzo posto in sella alla sua Beon 450 preparata dal Team Cecchini.

GARA 1

Un meteo decisamente estivo caratterizza il sabato di gara. Lolli scatta dalla 12esima casella in griglia e come da abitudine risale subito diverse posizioni fino a portarsi sesto già al terzo passaggio.

Il pilota Moto Club Spoleto mantiene con forza e decisione la posizione per diversi giri fino a lottare per tutto il resto della gara per la quinta piazza. Sotto la bandiera a scacchi il numero #29 è sesto.

GARA 2

Domenica di gara caldissima con il termometro che fa registrare 32 gradi nell’aria e ben 56 sull’asfalto. Ennesima prova di forza per l’alfiere del team Cecchini che, pur scattando dalla quarta fila, già al terzo giro è sesto salvo poi perdere un paio di posizioni.

Protagonista del gruppo degli inseguitori, Lolli recupera e torna sesto, lotta per il gradino più basso del podio, guadagna la quarta posizione ma poi nella lotta dell’ultimo giro non riesce a mantenerla. Arriva sesto a soli 50 millesimi da Amadori.

In classifica generale Cristian Lolli #29 è quinto con 61 punti, a 45 lunghezze dalla vetta, con ancora 6 gare da disputare.

Il prossimo appuntamento si terrà presso il Misano World Circuit il 30 e 31 luglio. Il quarto round, che regalerà anche lo spettacolo delle gare in notturna per alcune categorie, sarà aperto al pubblico ma anche visibile in streaming su FedermotoTV, la nuova piattaforma della FMI. Per i tesserati FMI le gare sono gratuite attivando il “pacchetto tesserato FMI”. Le gare del CIV saranno trasmesse anche da Sky Sport MotoGP in differita.

