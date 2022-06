Dopo una lunga attesa, il Palio de San Michele torna a colorare l’estate di Bastia Umbra con Paliopen che si svolgerà sabato 25 giugno in tutta l’area di Piazza Mazzini

Bastia Umbra, 20 giugno 2022 – Dopo lo straordinario successo delle precedenti edizioni torna PALIOPEN che andrà in scena in tutta l’area di Piazza Mazzini sabato 25 giugno 2022.

La manifestazione, promossa dall’Ente Palio, è patrocinata dal Comune di Bastia Umbra ed è inserita nell’ambito di “Bastia Estate a colori”.

Il messaggio è unanime: far rivivere, dopo due anni difficili per tutta la comunità, i principi del Palio de San Michele ed utilizzarlo come veicolo per ricostruire una solida rete nel tessuto sociale bastiolo.

L’evento Paliopen, come da sua mission, accoglie tantissime collaborazioni con le varie associazioni del territorio per un’intera giornata ricca di appuntamenti.

Si inizierà dalle ore 16:00 grazie allo sponsor tecnico Decathlon ed alla partecipazione delle associazioni sportive: Virtus basket Bastia, Volley Bastia, Sestito Academy, Athlon Bastia e Polisportiva Aretè.

Ci saranno inoltre a disposizione attività ricreative per famiglie e bambini e, nello stesso contesto, spazi per giochi interattivi con la Ludoteca G. Rodari, nonché attività culturali con la Biblioteca Comunale di Bastia Umbra e di intrattenimento/animazione con la partecipazione di “Jasmine Capitini eventi”.

Dal divertimento, sempre passando per la solidarietà, saranno con noi ANGSA Umbria, La Casa di Jonathan, AVIS, Croce Rossa Bastia, Pro Loco Bastia e RAV Bastia. Sensibilizzazione ed informazione per l’integrazione verranno invece messe in pista da CIVILINO e PROTEZIONE CIVILE

Dalle ore 20:00 in poi sarà possibile, tramite un giro itinerante per il centro di Bastia ed intorno alle sue mura, mangiare e bere presso i vari ristoranti e bar (MagnaVino Wine & Food, La Perla D’oro, Da Paccale -Trattoria del Borgo-, Pizzeria Giubbino, Bottiglieria F.lli Bovini, Hoppipolla, Norma Tapas Bar, Cava bollicineria, Mela Pasticceria dal 1953, Voglia Di Pasta, Giò Gelato, CIVICO65caffè, Bar Italia, Il Caffè di Bastia, Bar Gelateria Via Veneto), che allieteranno la serata con spettacoli musicali e dj set fino alle ore 01:30.

Web Site: www.paliodesanmichele.it

PAGINA FACEBOOK: Ente Palio de San Michele

