Il 25 giugno ore 16:00, con il maestro Paolo Goffredo Ricci

Trevi, 22 giugno 2022 – Il Complesso Museale di San Francesco e Menti Associate organizzano nella giornata del 25 giugno, in occasione di Trevi Romantica, un evento volto a regalarvi qualche ora di armonia e relax. La bellezza del Chiostro di San Francesco trasmette benessere, è il luogo perfetto per la meditazione. Il raggiungimento della pace dei sensi e del corpo sarà guidata attraverso il Bagno Sonoro con le Campane Tibetane del Maestro Paolo Goffredo Ricci.

Verrà presentata dal maestro un’introduzione teorica per spiegare la storia delle campane tibetane e i modi in cui possono essere suonate, si parlerà inoltre dei benefici che esse producono sulla mente e sul corpo. Dalla teoria poi si passerà alla pratica, alla meditazione vera e propria, suoni e vibrazioni indurranno i partecipanti ad un profondo rilassamento. Si condivideranno poi le proprie esperienze mentre si degusterà una tisana rilassante per completare l’esperienza distensiva.

Info e prenotazioni a info@museitrevi.it o chiamando il numero 0742381628 | 3470796571.

PROGRAMMA

– Accoglienza e presentazioni.

– Introduzione: storia e utilizzo delle campane tibetane.

– Meditazione guidata con bagno sonoro.

– Condivisioni sull’esperienza e tisana rilassante.

