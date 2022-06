Con la squadra di Civitanova Marche che ha riportato l’oro

Bastia Umbra, 22 giugnop 2022 – E’ un atleta di Arete Asalb Bastia Daniele, un ragazzo che da valore e orgoglio alla nostra città. Prima classificata la squadra di Daniele con un oro scintillante. Un campionato dove i punti che ha segnato sono stati determinanti.

Le partite si sono svolte a Milano il 14 maggio, partecipavano 3 squadre, oltre a Civitanova Asd SSS Milano, Asd Real Roma 2017.

Sono sei anni che Daniele gioca a pallamano, è in procinto di dare gli esami di maturità, stamattina con i suoi genitori ha incontrato il Sindaco Paola Lungarotti e l’Assessore allo sport Filiberto Franchi non solo per i suoi meriti sportivi ma per il Campione che Daniele è tutti i giorni, dimostrando che con volontà e forza d’animo si può arrivare dove si vuole, “siamo noi a ringraziarti – ha detto il Sindaco abbracciandolo – per la forza, l’impegno, l’amore che tutti i giorni dimostri nei campi sportivi e nella partita più importante che è quella della vita”.

