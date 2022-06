Terni, 22 giugno 2022 – Ottima performance dell’ Italia ai Campionati Europei Antalya 2022, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi sono i nuovi campioni d’ Europa.

La squadra del fioretto maschile si è distinta superando la Turchia per 45 – 14.

A seguire al tabellone degli 8 la vittoria contro l’ Inghilterra per 45 – 33.

Infine la supremazia dell’ Italia si è imposta sulla Spagna vincendo per 45 – 19.

Nella finale contro la Francia la squadra della nazionale in cui milita il ternano Alessio Foconi ha conquistato il titolo importantissimo di campione d’ Europa battendo gli avversari per 45 – 38.

La squadra di fioretto dell’ Italia conferma la sua forza e qualità in questa performance a cui è arrivata dopo l’ oro di Plovidiv e di Parigi e il bronzo al Cairo.

Per Alessio Foconi il successo di questa squadra è l’ affiatamento del gruppo che riesce ad essere unito oltre che sulla pedana anche mentalmente.

Una fusione di atleti che aspirano insieme a quanto si prefiggono.

Per Foconi tutte le forze sono ora concentrate sui Mondiali del Cairo che si svolgeranno dal 15 al 23 Luglio dove la squadra italiana e gli atleti individualmente si giocheranno il titolo di campione del mondo.

Foto : Federscherma

