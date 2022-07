Dopo il prologo con la voce di Noreda Graves il 19 luglio, dal 20 al 24 luglio il festival entrerà poi nel vivo per una intensa 5 giorni a Castiglione del Lago

PANICALE, 1 luglio 2022 – Un mix irresistibile con protagonisti un vero talento della chitarra e una voce calda e suggestiva che trovano nel Blues la loro unione. La terza e ultima anteprima di Trasimeno Blues (19-24 luglio), andrà in scena sabato 2 luglio, alle ore 21.30: il Parco Regina Margherita a Panicale sarà caratterizzato dalle note di Nick Becattini Band, un artista che ha fatto la storia del Blues made in Italy, con special guest la celebre cantante afroamericana Ty Leblanc (evento ad ingresso gratuito e senza prenotazione, organizzato grazie al contributo del Comune di Panicale).

Con 35 anni di esperienza alle spalle, Nick Becattini può essere considerato uno dei mostri sacri del Blues italiano. Vanta collaborazioni con artisti del calibro di Son Seals, Otis Rush, Pinetop Perkins, Sugar Blue, Lucky Peterson, Billy Branch, Lurrie Bell, Buddy Scott, Keith Dunn, Sharon Clarke, Linda Young, Albert King, Johnny Copeland e Phil Guy. Nel 2011 inizia la collaborazione con la cantante afroamericana Ty Leblanc, con cui incide un album (registrato al Rokkaforte Studio di Castiglione del Lago) e suona in numerosi festival italiani ed europei. Ty Leblanc ha una voce straordinaria, con una timbrica calda e suadente. E’ molto apprezzata per la notevole vena compositiva, che le ha permesso di registrare numerosi album nei vari ambiti della Black Music. Insieme a loro ci saranno Keki Andrei (organo hammond), Andrea Cozzani (basso) e Carmine Bloisi (batteria).

Il Festival Trasimeno Blues è stato preceduto quest’anno da tre anteprime (il primo appuntamento con il “blues fuori porta” è andato in scena domenica 22 maggio all’Abbazia dei Sette Frati a Pietrafitta con il trio Malick & The Smooth, mentre il secondo venerdì 17 giugno alla Cantina di Monte Vibiano a Mercatello di Marsciano con Lebron Johnson, accompagnato dalla band di Andy Pitt) con le quali si è voluto raccontare il territorio che circonda il Lago Trasimeno ed alcune peculiarità culturali e paesaggistiche che lo caratterizzano.

Questi appuntamenti sono stati anche l’occasione per riscoprire il piacere della convivialità nel condividere esperienze socio/culturali coinvolgenti e appaganti, in luoghi umbri di grande fascino da un punto di vista storico e naturalistico, con la presentazione ad ingresso gratuito di nuove proposte di giovani artisti particolarmente interessanti nel panorama musicale italiano insieme ad artisti storici del blues, tutti eccellenti interpreti del Blues e del Soul.

Dopo le anteprime, dal 19 al 24 luglio il lago Trasimeno tornerà ad essere inondato dalle note di alcune tra le migliori espressioni contemporanee del Blues e delle sue varie declinazioni, nel solco già tracciato negli ultimi anni volto alla valorizzazione delle contaminazioni culturali e musicali, con particolare riguardo alla ricerca delle radici più profonde del Blues e delle connessioni sempre più frequenti tra il Blues del Mississippi e quello delle sue origini primordiali africane.

E sarà la strepitosa voce di Noreda Graves, già ospite del festival negli scorsi anni, ad aprire il Trasimeno Blues Festival 2022 con un prologo in programma il 19 luglio ancora alla Cantina di Monte Vibiano (ingresso gratuito con prenotazione) a Mercatello di Marsciano.

La 27esima edizione del festival potrà così poi entrare nel vivo nel comune di Castiglione del Lago dal 20 al 24 luglio: 5 giornate intense di musica e cultura che animeranno il centro storico e che vedranno lo scenario magnifico della Rocca Medievale ospitare alcuni tra i più autorevoli interpreti della scena internazionale del Blues.

Grandi concerti arriveranno quest’anno in riva al lago. Il 20 luglio (ore 21.30) è atteso Melvin Taylor, considerato uno dei più grandi chitarristi blues al mondo. Ad aprire il concerto i Superdownhome, power-duo rivelazione degli ultimi anni composto da Henry Sauda (voce, cigar box, diddley bow) e Beppe Facchetti alla batteria. Il 21 luglio toccherà ai mostri sacri Treves Blues Band ed Eugenio Finardi. Per venerdì 22 luglio, in programma una vera leggenda della musica Soul e Funk come Martha High sul palco con The Italian Royal Family. Opening act: Francesco Piu Band feat. Davide Speranza all’armonica diatonica e cromatica. A seguire i ritmi travolgenti dell’Afrobeat di Seun Kuti con la storica formazione degli Egypt 80 il 23 luglio e per concludere in bellezza lo straordinario bluesman Eric Gales, in programma il 24 luglio.

Le prevendite dei 5 concerti alla Rocca Medievale di Castiglione del Lago (20-24 luglio) sono on line su www.ticketitalia.com (è previsto anche un abbonamento a 40 euro per tutte le 5 serate alla Rocca).

Non mancheranno poi i consueti appuntamenti della mezzanotte nel live club della Darsena Bar Caffè e la presentazione di alcune recenti pubblicazioni letterarie.

L’edizione numero 27 del Trasimeno Blues Festival è realizzata con la partecipazione dei Comuni di Castiglione del Lago e Panicale e con il sostegno dei “Fondi POR FESR Umbria 2014-2020 – Az. 3.2.1 – Avviso Pubblico per partecipazione Progetto Spettacoli dal Vivo”.

Info, contatti e prenotazioni:

www.trasimenoblues.it

Per i video delle edizioni passate:

https://www.youtube.com/user/TrasimenoBlues

(0)