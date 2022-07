Carni Pregiate scelta da Chef Giandomenico Caprioli

Perugia, 3 luglio 2022 – La carne di bisonte allevata in Umbria ottiene un nuovo ed importante riconoscimento ed approda ad Hong Kong. Chef Gaindomenico Caprioli e il suo team hanno selezionato questo raffinato e esclusivo prodotto per il loro Mercato Gourmet, unica location dove sarà possibile acquistarlo e gustarlo nella vibrante metropoli asiatica.

A conquistarli sono state sia l’altissima qualità della carne, rimasta pura e senza alterazioni del DNA da oltre 250.000 anni, sia la visione etica di allevamento con cui Carni Pregiate di Massimiliano Gatti lavora. L’azienda ha, infatti, implementato non solo un allevamento a km 0 allo stato brado, che lascia al bisonte la massima libertà e che non prevede né produzione di massa né uso di antibiotici, ma anche una vera e propria economia circolare che si basa sul rispetto dell’animale e dei suoi doni durante tutta la sua vita e dopo.

L’amore per questi meravigliosi animali, che hanno un rapporto ancestrale con l’uomo, ha tramutato il sogno di Gatti in una realtà sempre più affermata, in Italia come all’estero. La carne di bisonte conquista chiunque la provi grazie ad un gusto rotondo, elegante e femminile, con solo 105 Kcal per ogni 100 grammi (il 70% di ferro in più rispetto alla carne di manzo) alti livelli di omega-3 e omega-6, solo lo 0,035% di colesterolo e circa l’1,4% di grassi, contro il 19% del bovino adulto, e importanti quantità di fosforo, rame, zinco, potassio e vitamine B6 e B12. Tutte caratteristiche che rendono questa carne rossa, dal gusto intenso ed delicato insieme, tenera, digeribile e profondamente sana.

Queste qualità eccezionali hanno conquistato grandi Chef e ristoranti premiati dalla Guida Michelin, tra cui Casa Vissani, nella bellissima location di Baschi (TR), ed approdano ora ad Hong Kong in esclusiva con Chef Caprioli.

