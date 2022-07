Bastia Umbra, 5 luglio 2022 – In prossimità della passerella pedonale in Via del Mec e lungo il percorso verde nei pressi del ponte di Bastiola sono stati istallati attrezzi per il fitness, barre per trazioni e panche per addominali.

A Breve l’Amministrazione installerà ulteriori attrezzature anche presso i Giardini pubblici di Via Marconi intitolati a Lucio Castellini ”Camacho” grazie ad una parte di contributi statali, avendo vinto bando “Sport nei parchi 2021”. Le nuove attrezzature oltre ad arricchire i servizi del nostro territorio con strutture che rappresentano anche elementi di arredo urbano, cura, decoro degli spazi comuni, possono essere un incentivo alla pratica dello sport – afferma l’Assessore ai lavori pubblici Stefano Santoni.

“La posa di attrezzature sportive, l’uso all’aria aperta, è anche un’occasione per vivere gli spazi verdi nella nostra città, per i giovani che praticano attività sportive, per tutti gli appassionati di fitness dice il Sindaco Paola Lungarotti – se usati come un bene di tutti per tutti, nel rispetto della loro funzione”.

