Foligno, 5 luglio 2022 – Prenderà il via domani, mercoledì 6 luglio il secondo festival nazionale di teatro amatoriale “I Trinci – Città di Foligno” in programma nella corte di Palazzo Trinci (tutti gli spettacoli alle 21,15) nell’ambito di “Estate al Trinci”.

Lo spettacolo di apertura della rassegna, articolata in sei spettacoli, viene proposto dalla compagnia ‘Teatro Impiria’ di Verona che presenterà “Molto piacere”. La regia è di Andrea Castelletti.

Lo spettacolo prende liberamente spunto da un film di Roman Polanski. Due coppie di genitori – i rispettivi figli hanno litigato – si incontrano per risolvere la cosa tra persone civili. Ma, nonostante le intenzioni, dagli iniziali convenevoli, gli adulti arriveranno a comportarsi peggio dei bambini con situazioni assurde. Lo spettacolo, come detto, prende spunto da un film di Polanski, per poi evolversi secondo una drammaturgia originale di gruppo attingendo da svariati testi, libri e film.

