Il Sindaco Zuccarini: “Completato sistema collegamento più efficiente tra centro e periferia”

Foligno, 5 luglio 2022 – “Grazie al nuovo percorso pedonale sul lato destro di viale Roma – dalla rotatoria all’altezza di Villa Candida alla rotatoria d’ingresso a Sant’Eraclio – e all’adeguamento ai parametri di sicurezza del percorso ciclo-pedonale sull’altro lato, abbiamo completato un sistema di collegamento più efficiente tra il centro storico e la periferia”.

Lo ha affermato in una nota il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, sottolineando che “il marciapiede era frammentato, con pericolosi avvallamenti e numerose rotture che – tra l’altro – non lo rendevano in linea con le normative sull’abbattimento delle barriere architettoniche, senza garantire sicurezza e fruibilità del pedone, tanto meno di un’utenza debole.

Sono state realizzate nuove cordolature in cemento, massetti in calcestruzzo leggero strutturale e pavimentazione in conglomerato bituminoso, con rampe e pendenze costanti.

Andiamo così a collegare la rete dei percorsi cittadini alla zona industriale di Sant’Eraclio per un importo complessivo di 66.300 euro.

Ricordo che abbiamo già dato il via al completamento della pista ciclo-pedonale di viale Ancona, che consentirà finalmente di collegare il centro storico con la zona periferica di Sportella Marini.

Abbiamo realizzato – tra i primi interventi – il rifacimento dell’intero tratto sinistro in uscita della pista ciclabile di viale Firenze, che era diventato quasi impraticabile, oltre ad aver inaugurato il tratto Foligno–Montefalco che ci collega integralmente alla pista ciclabile regionale “Assisi–Spoleto”.

Iniziative concrete, che ci sono anche valse la consegna da parte della Federazione Italiana Bicicletta e Ambiente (Fiab) della Bandiera Gialla di ‘Comune Ciclabile’ ora esposta all’ingresso del Palazzo Comunale.

Altro intervento di particolare rilievo, la riqualificazione del percorso ciclo-pedonale de ‘La Tronca’ che versava in condizioni di degrado, con tratti diventati addirittura pericolosi per i numerosi frequentatori quotidiani.

Nel frattempo stiamo completando l’iter burocratico per la realizzazione della pista ciclabile che collegherà l’area dell’ospedale San Giovanni Battista al Parco dei Canapè, costeggiando anche le mura urbiche nel cuore del polo scolastico cittadino.

Un impegno costante e concreto, che rientra a pieno nel nostro programma di una ‘Foligno Capitale della Bicicletta’.

Un ringraziamento particolare al vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Riccardo Meloni ed all’intera area”.

