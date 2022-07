Conclusa l’iniziativa dell’artista che, con la sua installazione, ha raffigurato l’amore degli spellani per le Infiorate del Corpus Domini

Spello, 5 luglio 2022 – L’artista Barbara Crawford ha dedicato un’installazione agli spellani e al lavoro che durante tutto l’anno svolgono per le Infiorate: si è conclusa questo fine settimana l’iniziativa “Le Quattro Stagioni” che nell’ultimo mese è stata ospitata nell’atrio del Palazzo Cruciani.

A ringraziare l’artista per l’attenzione riservata a Spello, luogo della sua seconda casa, questa mattina erano presenti il sindaco Moreno Landrini e gli assessori Irene Falcinelli e Rosanna Zaroli. Barbara Crawford, docente di Arte e Storia dell’Arte presso la Southern Virginia University, ancora una volta ha voluto omaggiare la città con un’opera che racconta il suo forte legame con le Infiorate e tutto il lavoro che la precede. L’installazione è interamente realizzata in mylar riciclato e dipinta con i colori delle stagioni L’artista, vanta oltre 50 mostre a livello internazionale; ha frequentato l’American Academy di Roma, il Centro Tyrone Guthrie in Irlanda e la Scuola Internazionale di Grapfca di Venezia.

(0)