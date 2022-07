Il 24 settembre chiuderà l’evento Economy of Francesco

Perugia, 8 luglio 2022 – Papa Francesco sarà ad Assisi il 24 settembre per l’evento Economy of Francesco. Il Santo Padre ha espresso con entusiasmo il desiderio di incontrare i giovani economisti, imprenditori e changemaker del mondo impegnati da tre anni in Eof, il processo, voluto dallo stesso Pontefice, per porre le basi di una nuova economia, più giusta, equa e fraterna.

Il programma, che inizierà il 22 settembre prossimo, si svolgerà tra il teatro Lyrick, il Palaeventi a Santa Maria degli Angeli e il centro storico attraverso alcune conferenze, workshop e villaggi tematici, si concentrerà sul raccolto delle idee ed esperienze generate in tutto il mondo in questi tre anni di lavoro.

Ad accoglierlo ci saranno tre giovani di Eof, il cardinale Michael Czerny, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale, il vescovo monsignor Sorrentino, le massime autorità civili, i membri del Comitato organizzatore, i rappresentanti delle famiglie francescane e della Pro Civitate Christiana.

“Apprendo con gioia e grande entusiasmo l’accoglimento dell’invito da parte di Papa Francesco a partecipare a settembre all’evento Economy of Francesco, che si terrà ad Assisi”. E’ quanto ha affermato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

“L’Umbria, terra del vero modello dell’umana sostenibilità, si presta come luogo perfetto per un fondamentale appuntamento internazionale come questo, e la presenza del Papa è motivo di orgoglio per l’intera Comunità regionale.

In questo cammino verso un nuovo modello in cui vi sia una connessione sempre più forte tra uomo, ambiente, salute ed economia – ha sottolineato la Presidente -, l’Umbria di San Francesco e San Benedetto si propone come laboratorio e oltre al proprio percorso già stabilito sosterrà con forza le idee su questi temi dei giovani, veri protagonisti di un domani sostenibile”.

